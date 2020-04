Le grand feu d'artifice de Genève est annulé

Le Conseil d'État a validé la demande de Genève Tourisme: le grand feu d'artifice estival n'aura pas lieu en raison de la situation sanitaire. Ses quelque 400'000 spectateurs, les bonnes années, en faisaient une manifestation à haut risque.

Le Conseil de fondation avait déjà pris cette décision à l'unanimité il y a trois semaines, et pensait bien qu'elle ne serait pas remise en question.

Dans un communiqué de presse, Genève Tourisme détaille qu'un «spectacle d’une telle envergure demande plusieurs mois de préparation et engage le travail de nombreux partenaires – artificiers, logistique, équipes techniques – mais aussi des services de la Ville et de l’État de Genève qui mettent à disposition le domaine public et assurent la sécurité de la manifestation».

Aucune billetterie

Contactée, la présidente de Genève Tourisme, Sophie Dubuis, assure qu'aucune commande de poudre n'avait été engagée auprès du partenaire des années précédentes, la société Sugyp. De plus, l'événement est depuis récemment en accès libre, aucune billetterie n'était donc ouverte pour des places assises.

L'annonce serait-elle paradoxalement un soulagement pour la Fondation, qui, les années précédentes, ne garantissait pas le financement du grand feu? «Non, nous étions très à l'aise de ce point de vue cette année. Avec la nouvelle Loi sur le tourisme, l'événement fait désormais partie intégrante de notre budget, nous sommes ainsi plus autonomes vis-à-vis des sponsors.»

«Si on peut organiser quelque chose on le fera»

Des «installations estivales» pourraient être maintenues au Jardin anglais, en respectant les impératifs de santé publique. Il s'agit en l’occurrence de la grande roue et du village suisse à son pied. «Si on peut organiser quelque chose on le fera, espère Sophie Dubuis. D'ici courant mai-juin, je suis convaincue que la Confédération pourra donner des consignes assez claires pour nous permettre de prendre une décision.»

Si le tourisme ne devait se dérouler qu'à l'échelle suisse cet été, l'absence de feu est un argument en moins pour attirer nos compatriotes. «Il n'y aura pas non plus de grands événements à Zurich ou ailleurs, au moins nous ne souffrirons pas de concurrence déloyale, relative la présidente. On mettra en avant le lac, la campagne. De manière générale, l'été 2020, sans Paléo, sans Montreux, sera très différent de ce que l'a pu connaître.»