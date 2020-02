Le lifting se poursuit sur l'A9 Simplon

Les travaux de réfection de la route nationale A9 Simplon (VS) reprendront le 17 février. Coût des chantiers pour 2020: 29 millions de francs environ.

Cette année, les travaux concerneront surtout les galeries de Hofstätten, au sud de Simplon-Village. «Ces ouvrages seront assainis et renforcés», a indiqué l'Office fédérale des routes (OFROU) jeudi dans un communiqué.

Les travaux débuteront le 17 février et dureront jusqu'à la pause hivernale pour se poursuivre en 2021. Seule la phase 2020 touchera la zone de trafic, qui s'effectuera sur une seule voie jusqu'en novembre prochain, précise l'OFROU.

Divers autres travaux d'entretien d'ouvrages et d'amélioration de la sécurité sont prévus dans d'autres secteurs, mais ils ne «dureront que quelques semaines ou mois». Construite entre 1967 et 1977, l'A9 Simplon nécessite un entretien constant en raison notamment de sa topographie et de son ouverture au trafic tout au long de l'année. (ats/nxp)