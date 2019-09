Le nombre d'étudiants à UniNE est stable

Le nombre de nouveaux étudiants est resté stable à l'Université de Neuchâtel à 1721, contre 1723 l'an dernier. L'institution lance deux nouveaux bachelors combinant le sport avec l'économie ou le management.

Lors de cette rentrée, l'Université de Neuchâtel a enregistré 855 étudiants qui commencent un bachelor ( 6) et 787 un master ( 10), a indiqué mardi l'institution. Le nombre de personnes qui ont démarré un autre cursus - essentiellement le certificat d'études françaises ou le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère - diminue de 18, à 79.

L'Université de Neuchâtel compte plus de 4000 étudiants au total. Les chiffres définitifs seront connus en fin d'année quand les immatriculations seront définitives.

Trois nouveaux CAS

Une des nouveautés de cette rentrée est la création de deux cursus interdisciplinaires de premier cycle, soit un bachelor en économie et sport et un autre mariant le management au sport. Un atelier de renforcement numérique, ouvert aux étudiants de toutes les facultés, a aussi été ouvert.

L'Université a aussi lancé cette année trois nouveaux CAS (certificate of advanced studies). Un 1er en négociation et valeurs interculturelles, un 2e en outils du management public, en collaboration avec la Haute Ecole spécialisée de l'Arc jurassien, et un 3e en traitement des eaux dans des contextes de crises humanitaires et de pays en développement, en collaboration avec la avec la Haute Ecole spécialisée de Suisse italienne et l'Institut fédéral des sciences et technologies de l'eau. (ats/nxp)