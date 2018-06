Le parlement genevois tance Pierre Maudet

La législature commence mal pour le président du Conseil d'Etat genevois Pierre Maudet. Saisi par la gauche et le MCG, le Grand Conseil a accepté par 55 oui (EàG, PS, Verts, MCG, UDC), contre 36 non (PDC, PLR) et 1 abstention, une résolution dont les invites sont passablement inédites, pour ne pas dire humiliantes pour lui. D'une part, elle «réprouve l'acceptation d'un luxueux cadeau d'une valeur de plusieurs dizaine de milliers de francs par le conseiller d'État genevois Pierre Maudet et d'un haut fonctionnaire, son chef de cabinet, à l'occasion d'un voyage à Abu Dhabi à la fin 2015. » D'autre part, elle demande au Conseil d'État de «prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait aucune interférence du pouvoir exécutif dans cette affaire afin de garantir l'indépendance de la justice.» Sur le banc du gouvernement, le président du Conseil d'État et ses collègues brillent par leur absence.

Quels sont les motifs de ce vote? À gauche, Jocelyne Haller (EàG), auteure de la résolution, évoque un malaise face «aux déclarations confuses du magistrat. Le Grand Conseil, ajoute-t-elle, ne peut rester impassible face à l'acceptation par un élu d'un tel cadeau. Il faut marquer notre réprobation sur des faits jetant une ombre sur un élu, qui devrait rester au dessus de tout soupçon.» Ces reproches sont soutenus et développés par Alessandra Oriolo des Verts, puis par Romain de Sainte-Marie (PS). Le MCG François Baerstchi enfonce le clou: «Genève est-elle devenue une République bananière? Un magistrat a reçu un cadeau d'une valeur de 70 000 francs d'abord offert par un ami, croit-on, puis par un Etat étranger. La confiance est rompue!» L'UDC qui soutient la résolution est plus sévère encore. Thomas Bläsi dépose en son nom deux amendements: l'un demande de vérifier «la conformité des déclarations fiscales pour les années 2015-2017» de Pierre Maudet, l'autre de s'intéresser à ses déclarations AVS... Des intentions que l'assemblée ne suivra finalement pas.

Pierre Maudet a-t-il des défenseurs dans la salle? On les trouve au PDC et au PLR. Vincent Maitre (PDC) déplore une résolution qui atteint la présomption d'innocence d'un élu sans que tous les faits soient établis. Il faudrait attendre les résultats de l'enquête judiciaire en cours avant de se prononcer. Le PLR Cyril Aellen est du même avis. Reconnaissant «l'erreur politique commise» par son magistrat, il récuse le «jugement moral» induit par la résolution, alors que le magistrat n'est personnellement jusqu'ici visé par aucune enquête. Il dénonce enfin les «instructions à la justice» que l'éventuelle acceptation des amendements de l'UDC induiraient. La droite réclame un simple renvoi de la résolution en commission où elle rejoindrait une autre, déposée il y a peu par EàG qui demande au président du Conseil d'État de confier provisoirement la présidence du département de la sécurité et de l’Aéroport international de Genève à un autre magistrat que Pierre Maudet «pendant la durée de l’enquête pénale en cours». Mais au vote, la majorité décide d'accepter la résolution. (24 heures)