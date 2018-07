Le professeur qui a fauté avec des élèves a été révoqué par le Conseil d’État

Révocation. C’est la plus lourde des sanctions disciplinaires que le Conseil d’État a prise mercredi à l’encontre d’un enseignant du Collège de Saussure, selon nos sources. Une mesure rarissime décidée sur la base d’un rapport d’enquête administrative ayant conclu que le fonctionnaire a eu, par le passé, un comportement à connotation sexuelle avec deux élèves et une ancienne élève majeures (nos éditions du 7 juillet 2018).

La révocation a finalement été proposée par la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, et approuvée à l’unanimité, en moins d’une demi-heure, par l’ensemble du collège. Difficile d’en savoir davantage à ce stade. À notre connaissance, le dernier cas en date remonte à 2011. Contacté vendredi, le DIP fait savoir par la voix de sa chargée de communication, Guylaine Antille, qu’il «ne s’exprime pas sur les cas et autres procédures liés aux ressources humaines».

Trois situations retenues

L’enquête administrative réalisée par Marielle Tonossi, juge au Tribunal administratif de première instance, a conclu le 31 mai que l’enseignant a violé ses devoirs de fonction dans trois situations ces dernières années. La première concerne des échanges de messages électroniques avec l’une de ses élèves, pour les besoins scolaires, qui ont pris une connotation sexuelle. L’enseignant lui a envoyé une vidéo où il apparaît sous la douche en train de toucher son pénis. Des faits qu’il a reconnus, tout comme le fait d’avoir sollicité des photos dénudées de cette élève. Pour l’enquêtrice, «une telle relation, qui a perduré tout au long de l’année scolaire, sort du cadre de la relation enseignant-élève mais également de la sphère privée».

La deuxième situation concerne des échanges qu’il a eus avec une jeune fille venant tout juste d’obtenir sa maturité. Les messages ont dévié sur des sujets à connotation sexuelle. L’enquêtrice a relevé un point essentiel: «Dans ce contexte très spécifique, il doit être admis que l’autorité rattachée à la fonction, tout comme l’ascendant que le professeur pouvait avoir sur ses élèves, qui le décrivent tous comme un enseignant charismatique et particulièrement apprécié, n’ont pas pris fin avec l’année scolaire et qu’il lui appartenait de ne pas en abuser.»

La troisième situation concerne là encore des messages intimes adressés à l’époque à une jeune fille qui n’était pas son élève. L’enquêtrice a relevé qu’«un enseignant n’a pas à interroger une élève sur ses relations amoureuses ni à lui envoyer des messages la complimentant sur son physique». D’autres éléments et témoignages n’ont pas été retenus.

Des mois de tumulte

Ce rapport confidentiel, dont nous avons eu connaissance, écarte néanmoins tout type de harcèlement de la part du fonctionnaire. L’un de ses avocats, Me Alexis Dubois-Ferrière, le soulignait dans nos colonnes: «Notre client ne s’est pas défilé. Il a reconnu avoir commis des erreurs, mais elles doivent être replacées correctement dans l’échelle de gravité. Il s’agit exclusivement d’échanges WhatsApp. On est hors du domaine pénal. Il ne présente aucun danger pour ses élèves.» Me Alexis Dubois-Ferrière et Me Serge Fasel étaient injoignables vendredi.

Cette sanction tombe au cœur de l’été, après des mois de tumulte. En plus d’être douloureuse pour les protagonistes, cette affaire déchire le corps enseignant, divise des collaborateurs du DIP, bouleverse les féministes mobilisées derrière les victimes et témoins. Des jeunes femmes et mères de famille qui ont alerté en automne le DIP. Une prise de parole survenue à la suite des accusations portées par d’autres anciennes élèves contre Tariq Ramadan, ex-professeur de ce même Collège de Saussure, dans le contexte du mouvement mondial #MeToo. (24 heures)