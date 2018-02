Le sprint fou d’un expulsé sur le tarmac de l’aéroport

Il devait embarquer à bord du vol Genève-Alger de 14 h; au lieu de cela, il a faussé compagnie à ses surveillants, est parvenu à s’échapper du fourgon de police et même à courir sur le tarmac de l’aéroport de Cointrin. Mardi, il est environ midi quand l’homme est arrêté sur les voies de circulation des avions après un sprint interrompu par des agents.

Les faits sont confirmés par le Secrétariat d’État aux migrations, à Berne. Un témoin raconte: «La porte du fourgon était ouverte, un policier était à l’intérieur pour le surveiller pendant que ses collègues faisaient les papiers à la porte d’embarquement. Soudain, l’homme a surgi du fourgon pour se lancer dans un sprint olympique. Il a été poursuivi par un premier policier puis rejoint par deux autres. Arrivé au milieu des voies de circulation, il a été stoppé et arrêté.» La course effrénée n’a pas perturbé le trafic aérien.

Il faut faire preuve d’une certaine patience pour obtenir des explications sur cette brève évasion. Contacté en premier lieu, l’aéroport de Genève refuse de commenter. L’un de ses responsables renvoie à la police cantonale (à laquelle est rattachée la police internationale basée à l’aéroport). Là, un porte-parole explique que les autorités genevoises ont «uniquement mis à disposition un fourgon et un chauffeur pour conduire les policiers bâlois et la personne expulsée directement au pied de l’avion». Il faut donc prendre langue avec la police de Bâle-Campagne, en charge de l’expulsion. Là-bas, les communicants ne sont guère plus causants. «Nous ne pouvons pas donner des explications. Seul le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est habilité à communiquer.»

Dans un premier temps, le SEM renvoie à la police de Bâle-Campagne. L’impasse étant manifeste, l’Administration fédérale se résout à confirmer les faits. Le ressortissant algérien est bien parvenu à s’extraire du fourgon avant de courir sur le tarmac. Ayant été expulsé par les autorités de Bâle-Campagne, il revenait au Canton d’organiser et exécuter l’escorte jusqu’à l’avion pour Alger. Les circonstances de la fuite? «La personne était très coopérative pendant toute l’opération. Les mesures de contrainte étaient adaptées à son comportement, selon le principe de la proportionnalité», répond Emmanuelle Jaquet von Sury, porte-parole du SEM.

Quant à l’auteur du «sprint olympique», il n’a finalement pas pris place dans le vol Genève-Alger de mardi. «Une nouvelle tentative de rapatriement sera organisée.» (24 heures)