Le train ravive la guerre des prix avec la France

À la poursuite des pastilles miel citron

Annemasse, quartier de la gare. La grève qui perdure en France complique sérieusement la vie des consommateurs qui entendent comparer les prix pratiqués de part et d’autre de la frontière. Qu’il s’agisse des médicaments comme des denrées alimentaires. Lundi, des trains étaient supprimés, d’autres affichaient des retards d’une durée parfois indéterminée. Dans ce contexte, se rendre à Annemasse relève du parcours du combattant.



La place de la gare ressemble encore à un vaste chantier encombré de barrières métalliques et de gravats. Pour se rendre dans le centre, à la recherche d’une pharmacie, il faut marcher sur l’avenue de la gare. Une première croix verte clignote. L’accueil y est chaleureux malgré le froid qui sévit dehors et la nuit qui tombe. Je relève quelques prix. J’explique que je le fais pour un journal genevois. La vendeuse sourit. Les affaires marchent bien.



Sur la même avenue, il faut ensuite se rendre en direction de la mairie pour entrer dans une deuxième officine. Il est déjà tard et le gérant des lieux s’apprête à baisser son lourd rideau de fer. Mais le pharmacien glisse tout de même un «allez-y, servez-vous!» Nouveaux calculs, nouvelles prises de notes. Curieusement, la boîte de Strepsils miel citron contenant 24 pastilles coûte 6,90 euros… Dans la première boutique, il ne fallait débourser que 7,90 euros, un de plus, pour un emballage de 36 bonbons. Allez comprendre!



Rue des Voirons, j’aperçois une troisième pharmacie. J’ai beau chercher, aucune grosse boîte de cette préparation calmant les maux de gorge ne figure sur les étals. Je fais le tour du quartier pour revenir à mon point de départ. J’achète finalement l’emballage plus dodu et beaucoup moins onéreux que ceux qui m’étaient proposés à Genève. Me voilà satisfait, comme un gosse. Cette incursion dans la cité haut-savoyarde m’aura permis une petite économie mais coûté une bonne heure. Et la crainte de ne pas savoir quand passerait la prochaine rame du LEX.