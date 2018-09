Le vote du 9 février a coûté 1,4 milliard à la recherche suisse

Oui, la Suisse des hautes écoles et des PME a perdu des plumes suite au vote du 9 février 2014 favorable à l’initiative UDC «Contre l’immigration de masse». Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a publié jeudi un rapport qui fait état des dégâts de manière chiffrée.

De 2014 à 2016, la Suisse n’a eu que partiellement accès au 8e programme-cadre européen de recherche, nommé Horizon 2020. Une mesure de rétorsion diplomatique de l’Union européenne (UE) suite au scrutin. De 2016 à aujourd’hui, le pays a retrouvé sa place au sein du gratin de la recherche européenne. Las. «Nous constatons un rétablissement depuis 2016, mais nous avons perdu le niveau d’avant 2014, constate le secrétaire d’État Mauro Dell’Ambrogio. En somme, l’insécurité est du poison pour la recherche.»

1,1 milliard de moins

Dans les faits, entre 2007 et 2013, les chercheurs résidant en Suisse ont perçu 2,5 milliards de francs à travers le 7e programme européen de recherche. De 2014 à aujourd’hui, l’enveloppe globale a fondu à 1,1 milliard. Le retard ne sera pas rattrapé. Mais il n’y a pas que la perte financière. Le nombre de nouvelles participations suisses à Horizon 2020 s’élève aujourd’hui à 1942. Il était de 4323 lors du précédent programme. La part des projets coordonnés en Suisse – l’exemple le plus connu est le Human Brain Project à l’EPFL – a elle aussi fortement diminué.

«En 2014, nous avons été privés concrètement de l’accès à deux pôles du programme Horizon 2020. Mais aujourd’hui, on constate que les pertes réelles sont bien plus importantes», souligne Philipp Langer, chef du dossier au SEFRI, mettant en avant des facteurs humains. «On parle souvent d’argent, mais il est aussi question de prestige et d’excellence. Un chercheur peut jouer sa carrière sur une participation à un programme européen», souligne Mauro Dell’Ambrogio. Chercheur à l’Université de Berne, Matthias Erb en témoigne. «En 2014, j’avais un projet fait pour la Champions League de la recherche. Et je suis passé en quelques mois en Super League.»

La publication de ce rapport chiffré n’est pas anodine dans le contexte actuel. La Suisse tient à participer pleinement au 9e programme-cadre européen de recherche. Le Conseil fédéral en fait une priorité. Mais les négociations ardues sur un accord institutionnel avec l’UE font craindre le scénario du pire: que les discussions aboutissent à un échec et que Bruxelles actionne la mise à l’écart de ce programme comme mesure de rétorsion. «Pour nous, que les négociations sur l’accord-cadre réussissent ou pas, cela ne devrait pas changer la donne par rapport à notre participation, affirme Mauro Dell’Ambrogio. Mais l’Union européenne ne sera sans doute pas prête à discuter avec nous avant d’avoir réglé la question du Brexit.»

Quels plans pour éviter la relégation en Super League, voire au-dessous? «Nous nous posons la question, mais l’incertitude est telle que nous serons obligés d’avoir plusieurs plans B. Tout ce que nous savons, c’est que sans association, il y a des pertes que nous ne pouvons pas compenser», assure le secrétaire d’État, à la veille de prendre sa retraite. (24 heures)