Léonard Gianadda crée une nouvelle fondation

Le citoyen de Martigny Léonard Gianadda dirige désormais une troisième fondation classée d'utilité publique à but non lucratif. Après celles à vocations culturelle puis sociale, le philanthrope valaisan a choisi de créer une nouvelle entité, à but de mécénat cette fois-ci. L'acte de fondation a été signé le 23 août dernier, le jour de ses 84 ans.

Le but de cette fondation est de poursuivre les actions de mécénat prodiguées tout au long de sa vie par Léonard Gianadda. «La plus grande richesse est dans le partage. Le socialisme, je le pratique», a rappelé l'Octodurien, mercredi devant quelques journalistes. «Ce serait idiot de mourir riche. J'ai toujours envie de faire plaisir.»

Soulagé et ému

Cette nouvelle fondation gérera le 100% des actions que possède Léonard Gianadda au sein de sa gérance immobilière, ainsi que ses biens immobiliers - en dehors des 169 appartements déjà octroyés - «d'une ampleur considérable», comme il l'aime à la relever sans en dévoiler la valeur globale. Interrogé, l'octogénaire a tout de même admis avoir distribué quelque 110 millions de francs en quarante ans sous forme de mécénat. «Je me sens soulagé. Créer cette fondation, m'hôte des soucis. C'est un beau point final. Je suis content», a-t-il encore déclaré, ému.

Par le passé, l'ancien journaliste et ingénieur martignerain avait créé la Fondation Pierre Gianadda en 1977, bien connue pour ses expositions, puis la Fondation Annette et Léonard Gianadda en 2009. (ats/nxp)