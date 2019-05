Léonard Gianadda reçoit le Prix Europa Nostra

Le Valaisan Léonard Gianadda s'est vu décerner mardi le Prix Europa Nostra 2019 dans la catégorie «Contributions exemplaires». Le mécène de Martigny (VS) qui aura 84 ans en août est récompensé pour son action patrimoniale et philanthropique.

Le prix, 10'000 euros (un peu plus de 11'000 francs) et une plaque en bronze, un des plus prestigieux en Europe, lui sera remis le 29 octobre prochain à Paris en présence du ténor et chef d'orchestre espagnol Plácido Domingo, président d'Europa Nostra. Le Valaisan est cette année un des 23 lauréats, issus de seize pays, selon le site internet du Prix du patrimoine culturel de l'UE.

Le jury félicite M. Gianadda pour son action patrimoniale et philanthropique exercée durant toute sa vie, peut-on lire dans le communiqué. «C'est une belle surprise», a réagi le lauréat, cité par Le Nouvelliste. Il y voit le résultat d'un bilan. «Ce n'est pas un prix qu'on peut gagner à 20 ans, il faut avoir connu des épreuves».

Et celles-ci n'ont pas manqué dans la vie de Léonard Gianadda dont la fondation éponyme, qui a accueilli plus de 10 millions de visiteurs à Martigny, fête cette année ses 40 ans. Par ce prix, la fédération européenne des organisations du patrimoine a aussi tenu à saluer l'impact social, touristique et économique de la Fondation Gianadda. (ats/nxp)