Les Bains d’Ovronnaz traversent de forts remous

Le thermalisme, un secteur très disputé

En 2013, les Bains d’Ovronnaz se sont offert un spa à 10 millions de francs «pour rester concurrentiels». On ne fidélise pas une clientèle romande de 250'000 baigneurs sans effort, car le marché du thermalisme est très ouvert. À lui seul, le Valais compte quatre autres grands centres thermaux qui disposent de saunas, de hammams et de jacuzzis. Poids lourd dans ce domaine, Saillon n’est qu’à 10 kilomètres d’Ovronnaz. Aux portes du canton, Lavey attire de nombreux baigneurs en provenance du Valais. Sans oublier Yverdon, Villars-sur-Ollon, Charmey (FR)ou encore Val-d'Illiez (VS).

Pour les spécialistes de la branche, un centre thermal digne de ce nom ne peut plus se contenter d’offrir de l’eau chaude. Il doit proposer une infrastructure spa. Même si tous les baigneurs ne se ruent pas sur cette offre. «Le chiffre d’affaires du spa est bien inférieur à celui de la piscine, note le directeur des Bains d’Ovronnaz, Philippe Stalder. Les journées de forte affluence, seuls 10% des clients utilisent le spa. Mais ne pas en avoir nous exclurait en partie du marché. De nombreux résidents de la région ont un abonnement.»