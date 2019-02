Les Genevois acceptent la loi sur la laïcité à 55%

Selon les résultats basés sur 98% des bulletins en ce dimanche de votation, les Genevois disent oui à 55,3% à la loi sur la laïcité.

Une frange importante de la gauche s'opposait au texte, accusé de provoquer des discriminations. Malgré une campagne musclée, les opposants n'ont pas convaincu la majorité des votants, même si le score final est plutôt serré.

Genève rejette par contre l'initiative pour une assurance maladie publique (55,8% de non) et l'initiative pour le remboursement des soins dentaires (54,9% de non).

Par ailleurs, concernant l'objet fédéral de ce dimanche, l'initiative contre le mitage du territoire, Genève rejette le texte de peu (52,5%). Selon les premières tendances, le texte devrait être rejeté au niveau fédéral.

Il s'agit encore de résultats partiels, basés sur 98% des bulletins et 45 bureaux de vote sur 67. Les scores peuvent encore très légèrement évoluer.

Le Conseil d'État organise une conférence de presse à 15h pour donner sa réaction aux résultats du jour.

La participation atteint 42,7%.

Développement suit (24 heures)