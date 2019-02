Les Genevois refusent la caisse maladie publique

Les Genevois ont refusé l'initiative visant à créer une caisse d'assurance maladie et accidents publique (55,54% de non). Le texte proposait de fonder une assurance cantonale à but social, dispensée de frais de publicité et de lobbying, qui aurait coexisté avec les caisses privées existantes. Le Parti du travail (PdT), à l'origine de ce projet, promettait des primes mensuelles plus basses.

L'argument n'a pas convaincu. «L'initiative répondait à une bonne question, mais sa proposition ne résolvait pas le problème de la hausse des primes. En effet, dans le système concurrentiel actuel, Berne ne permet pas aux caisses de proposer des primes trop basses», réagit le député PDC Bertrand Buchs, pour qui le système de santé doit être complètement réformé.

Même analyse de la part du député socialiste Sylvain Thévoz, qui était, lui aussi, opposé à l'initiative. «Le diagnostic était bon: les primes sont en effet bien trop hautes et le système doit être changé. Mais le remède proposé n'était pas adéquat.» Le député considère en effet qu'ajouter une caisse publique aux 40 caisses privées existantes n'aurait rien changé, car elle aurait dû, comme les autres, constituer des réserves importantes pour parer aux «mauvais risques.»

Membre du PdT et du comité d'initiative, Quentin Stauffer reconnaît l'échec de l'initiative mais relève qu'elle a été soutenue par «près de 45% de la population», alors qu'elle n'était défendue que par une poignée de parlementaires. Il y voit «le signe d'une déconnexion entre la population et les élites politiques. Nous étions presque seuls (ndlr: avec le PdT, les Jeunes socialistes, les Jeunes Verts, le Parti évangélique suisse, le Parti bourgeois démocratique et l'association Défense des aînés et des locataires) et avec un budget de 10000 francs, nous arrivons à ce résultat. Cela peut être vu comme une réussite. Et surtout comme une marque de ras-le-bol envers les caisses maladies privées et une demande de transparence.»

C'est à Berne que ça se passe

Le ras-le-bol existe bel et bien. Pourtant, les initiatives qui proposent de changer le système sont recalées les unes après les autres. Qu'en conclure et que faire à l'avenir? Quentin Stauffer promet de «continuer la lutte au niveau genevois et national. » Car tous le reconnaissent; pour réellement changer de système, il faudrait agir au niveau fédéral.

Or, l'obstacle est de taille. Lancées par les conseillers d'Etat genevois et vaudois Mauro Poggia et Pierre-Yves Maillard, deux initiatives fédérales n'ont pas abouti, faute d'avoir réuni les 100000 signatures nécessaires. «Le travail a été mal coordonné, aucun parti n'a pris le leadership et on n'a pas utilisé les moyens modernes», regrette Bertrand Buchs. Rappelons que l'une de ces initiatives visait à limiter l'influence des lobbies sur les parlementaires fédéraux, en leur interdisant de siéger au sein des instances dirigeantes d'assureurs (organes d'administration, de direction ou de surveillance). La seconde proposait de laisser les cantons créer des caisses de compensation cantonales, qui pourraient fixer les primes et les encaisser. Cette idée pourrait être reprise sous forme de «projet pilote» à Genève, espère Bertrand Buchs. Mais il faudra pour cela l'aval de Berne.

Une autre idée, défendue par la gauche, propose que les primes maladie ne représentent pas plus de 10% du revenu. L'initiative sera soumise au vote le 19 mai, en même temps qu'un contre-projet du Conseil d'Etat. Enfin, «on peut aussi imaginer que Berne crée une caisse fédérale unique ou autorise les cantons à créer leur propre caisse unique», glisse Sylvain Thévoz, qui ajoute: «On a perdu une législature, car la majorité PLR-UDC n'a rien fait au Conseil national pour régler cette question.»

