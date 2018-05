«Les Noirs n’ont pas le droit d’être médiocres»

Afrodyssée, c’était samedi au théâtre Pitoeff. Dès midi et jusque tard dans la nuit, un public nombreux – surtout féminin ­- est venu découvrir des créateurs de mode et de design africains (lire ci-contre). Mais Afrodyssée fut aussi un lieu éphémère de réflexion, avec une librairie, des ateliers et des débats. L’un d’entre eux était consacré aux «représentations de la personne noire». Quand la ville de Dunkerque célèbre une «Nuit des Noirs» (durant laquelle des Blancs se déguisent de manière caricaturale en personnes noires) et que la marque H&M affiche sur ses publicités un petit garçon noir dont le pull arbore l’inscription «le singe le plus cool de la jungle», que penser ? Le racisme se banaliserait-il ?

Trois personnalités noires étaient invitées à débattre : l’avocat Simon Ntah, de mère Suisse et de père Camerounais, la rappeuse, danseuse et comédienne KT Gorique, de mère Ivoirienne et de père Italien, et la conseillère en communication Sarah-Jane Fouda, Camerounaise. Dans le rôle du modérateur : Serge Michel. L’ancien rédacteur en chef du «Monde Afrique» et rédacteur en chef du «Monde» lance le débat. «À mon arrivée, le journal n’employait que des journalistes français, tous blancs. Il n’y avait aucun Noir, hormis le gardien, Camerounais, et les dames de la cantine, Sénégalaises. J’ai fait écrire la première personne de couleur noire, car je trouvais important que le journal ressemble au monde qu’il voulait décrire et au pays, la France, auquel il s’adresse.»

Et aujourd’hui ? Le racisme gagne-t-il du terrain ? Non, pour KT Gorique, «mais on le voit plus qu’avant car les réseaux sociaux l’amplifient. Et les gens se cachent moins pour dire ce qu’ils pensent». Simon Ntah estime, lui, que les choses évoluent «dans le bon sens, en tout cas dans nos pays. Dunkerque existait déjà il y a vingt ans. Aujourd’hui, on s’attaque aux derniers clichés. Lorsqu’en octobre 2008, Barack Obama a été élu président des Etats-Unis, le monde a changé. Les Blancs, les Asiatiques se sont rendu compte que c’était possible. Et nous aussi ! C’est grâce à ce genre de modèles influents – politiques, culturels – que l’on arrive à gagner une place. Mais on doit se battre.» Sarah-Jane Fouda s’étrangle : «On n’est pas du tout sur la bonne voie, il y a une globalisation du racisme. On se bat contre un sentiment de domination, et se battre contre un sentiment, c’est très difficile.»

Un sentiment parfois véhiculé par les personnes noires elles-mêmes. «En Afrique, on me disait «la Blanche», raconte Kt Gorique. Les gens arrêtaient ma mère dans la rue pour la féliciter d’avoir une enfant métisse.» Et de raconter que sa mère lui défrisait les cheveux car tout le monde pensait que «les cheveux crépus, c’était moche.»

Pour Simon Ntah, ces clichés, ce racisme, peuvent être combattus par l’éducation, l’accès à la culture, la réflexion. Que nenni, répond Sarah-Jane Fouda : «Je connais des enfants de 3 ou 4 ans qui sont racistes : ils organisent des jeux réservés aux «Beiges» et interdits aux «Marrons». Le procès du racisme a été fait, et pourtant, on en est encore là, preuve que l’éducation ne suffit pas.» KT Gorique témoigne de cette cruauté enfantine. «À mon arrivée en Suisse à 11 ans, des enfants m’ont craché dessus et m’ont demandé si, dans mon pays, je vivais dans un arbre…» Personne ne naît raciste, s’oppose Simon Ntah. Mais bien sûr, les clichés existent et le plus grand risque, pour un Noir, est «d’intérioriser le préjugé». Tous deux décrivent leur souci de toujours bien se comporter et la crainte, si par mégarde, un jour, «je ne paie pas mon ticket de bus», d’être assimilé à une catégorie. La crainte que l’on dise «tous les Noirs font comme cela».

Face à ces clichés, l’avocat a adopté une stratégie : se construire en modèle, viser l’excellence, gagner en confiance pour ne plus être regardé comme un Noir, mais pour ce qu’il fait. «Une stratégie tyrannique», estime Sarah-Jane Fouda, qui défend «le droit à la médiocrité des personnes noires. Oui, car en essayant d’être parfait, on est toujours dans la dictature du cliché !» Réponse catégorique de Simon Ntah: «La réalité, c’est que nous n’avons pas le droit à la médiocrité. Mes parents m’ont dit que je devrais travailler deux fois plus que les autres. Nous avons encore cette obligation de faire mieux que les autres pour avoir les mêmes choses. Dire le contraire, c’est se voiler la face.» (24 heures)