Les coups de soleil dans l’enfance doublent le risque de cancer

Les dangers du mélanome sont sous-estimés. Chaque année, 2700 nouveaux cas sont recensés en Suisse et 320 patients meurent de cette forme redoutable de cancer de la peau. On estime que les autres cancers cutanés, plus fréquents mais moins dangereux – comme les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires – touchent de 20'000 à 25'000 personnes par an. La Ligue suisse contre le cancer rappelle ces chiffres pour inciter à protéger la peau dès le plus jeune âge, car les coups de soleil attrapés dans l’enfance doublent, voire triplent le risque de cancer de la peau.

Il est recommandé de consulter un dermatologue dès que la peau change d’aspect, en étant particulièrement attentif à l’évolution des grains de beauté, des taches de naissance et des taches de rousseur.

L’ennemi est bien identifié: c’est le soleil. Pour se prémunir contre ses dangers, la meilleure protection consiste à rester à l’ombre, surtout entre 11 h et 15 h en été. Les rayons pouvant provoquer des lésions oculaires, la Ligue contre le cancer recommande de porter des lunettes de soleil présentant le label CE et l’indication «100% de protection contre les UV jusqu’à 400 nanomètres». Le port d’un chapeau et de vêtements couvrant les épaules est également indiqué, surtout lors d’activités en plein air comme le jardinage, le vélo ou la randonnée.

Crème et rayonnement ultraviolet

Que penser de la crème solaire? Son efficacité est vivement contestée par le médecin Bertrand Kiefer. Selon lui, si elle retarde les coups de soleil, rien n’a jamais prouvé qu’elle protégeait contre le mélanome; elle contient en outre des produits qui ne sont pas anodins. De son côté, la Ligue continue de recommander l’usage de crème solaire, en complément des premières mesures décrites ci-dessus. Mieux vaut choisir une crème dotée du symbole UVA et d’un indice de protection au moins égal à 15 pour les adultes et à 30 pour les enfants. Mais aucun produit ne permet de prolonger indéfiniment l’exposition au soleil.

Pour mieux comprendre les dangers du soleil, la Ligue suisse contre le cancer rappelle que la principale cause du mélanome est le rayonnement ultraviolet (UV). Ce dernier abîme l’ADN des cellules de la peau capables normalement de résorber – en partie – les dommages provoqués par le soleil. Ces cellules défectueuses peuvent se transformer en mélanome après plusieurs mois, années ou décennies.

Il faut également savoir que la peau peut être atteinte avant le coup de soleil. Les premiers signes de rougeur indiquent que le seuil maximal de tolérance aux UV est déjà largement dépassé. Rappelons aussi que la peau garde la mémoire de chaque exposition excessive au soleil. C’est ainsi que les coups de soleil du jeune enfant multiplient par deux à trois le risque de cancer de la peau. Il est donc très important de ne pas attendre de voir la peau rougie pour se protéger ou protéger son enfant.

Les jeunes adultes n’ont pas suffisamment conscience du danger des rayons UV. Ils se sentent souvent en fausse sécurité et ne se protègent pas bien. Or, ne pas prendre soin de sa peau à 20 ans expose à un risque de mélanome à 40 ans, avertit la Ligue. (24 heures)