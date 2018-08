Les cours en ligne sont une vitrine et un plus sur le CV

Religions et violences: déconstruire les amalgames

Trois nouveaux MOOC vont démarrer mi-septembre. Parmi eux, «Violences et religions». Ce cours, proposé par le professeur d’histoire du christianisme Michel Grandjean, regroupe 25 experts de Genève et d’autres universités comme Paris, Montréal ou Agadir. «L’idée m’est venue à force d’entendre dire que la religion génère la violence, explique le professeur. Il y a bel et bien dans l’histoire ou aujourd’hui des gens qui se réclament de l’islam ou du christianisme et qui cherchent à justifier leur violence au nom de la religion. Mais le lien entre religion et violence est loin d’être évident!» Son cours veut aussi montrer, dans une perspective historique, qu’il n’y a pas la violence d’un côté et la paix de l’autre. De plus, ajoute-t-il, «la violence n’a pas besoin du religieux pour se déchaîner. Les plus grandes violences du XXe du siècle, d’Hitler ou de Staline, ne doivent rien aux religions.» L’objectif visé est la formation. «Si on veut que les gens restent libres, et capables de résister aux discours de propagande, il faut qu’ils soient bien informés.»



Tout au long du MOOC, on retrouve un fil rouge étayé par des faits: la religion commence à sécréter de la violence dès le moment où elle se compromet avec le pouvoir politique. Et Michel Grandjean d’avancer des exemples: «Jusqu’au IVe siècle, le christianisme est en position minoritaire et prône la non-violence. Mais quand l’empereur devient chrétien, on assiste à un changement de paradigme, qui autorisera plusieurs siècles plus tard les pires violences de l’Église latine, comme la christianisation forcée ou les Croisades.» Et de citer aussi Mahomet, dont la vie a connu deux étapes: «D’abord un prophète à La Mecque, tout ce qu’il y a de non violent. Puis, à Médine, un chef tribal qui pratique (comme les autres, mais avec plus de succès) razzias et campagnes militaires.»



Le cours comprend dix heures d’enseignement, sur six semaines, réparties en séquences de dix à douze minutes. Il est centré sur le christianisme et sur l’islam mais aborde aussi le judaïsme. Après une introduction aux textes fondateurs, qui posent tous le problème de la violence, les chapitres s’organisent par époques: la christianisation de l’Europe au Moyen Âge et la sacralisation de la guerre, l’islam médiéval et moderne avec les conquêtes arabo-musulmanes et la notion de djihad.



Vient ensuite l’Europe moderne, avec les guerres de religions, puis l’islam du XVIIIe au XXe siècle, avec par exemple les wahhabites et autres salafistes. Enfin, le dernier module élargit la réflexion avec des interventions d’acteurs et de penseurs, du collaborateur du CICR à un grand juriste tunisien.



Des quiz et des documents complémentaires viennent enrichir le MOOC. Celui-ci sera disponible dès le 17 septembre sur la plateforme coursera.org

A.T.