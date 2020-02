Les décibels du Léman Express suscitent l’ire dans leur sillage

Ils vivent depuis longtemps au-dessus d’une gare, ils ont subi un gros chantier et pourtant la mise en service du Léman Express les fait craquer. À Lancy, entre les gares de Pont-Rouge et du Bachet, où le Léman Express circule à l’air libre au pied d’un coteau densément bâti, une pétition a recueilli quelque 550 signatures pour demander notamment une expertise indépendante des nuisances sonores du nouveau réseau et des solutions.

Le passage d’un train toutes les cinq minutes excède les signataires. «C’est cette fréquence qui change par rapport au passé, analyse Mario Fossati, leur porte-parole. Les trains-cargos peuvent être stridents, mais c’est un bruit ponctuel et ça s’arrête le week-end, contrairement au Léman Express. Les nuisances peuvent être très variables selon la situation du logement. Les gens, qui ont supporté le chantier, ont cru les CFF, qui promettaient des trains modernes et silencieux. Aujourd’hui, ils se sentent floués.»

Des tests à Lancy

Magistrat lancéen chargé de la Mobilité, Damien Bonfanti prend fait et cause pour ses communiers: «La Commune les soutiendra, affirme l’élu Vert. On parle d’un tronçon à l’air libre qui est aussi celui où le moins de mesures ont été prises pour atténuer les nuisances.»

Regrettant ces dernières, les CFF demandent un peu de patience. «En ce qui concerne le bruit dans ce périmètre, il était prévu dès avant la mise en service du Léman Express que des mesures de bruit soient effectuées», indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole. La Confédération doit encore valider la méthodologie de ces tests qui seront pratiqués d’ici à avril, poursuit le communicant, afin de «déterminer si les normes en matière de bruit sont respectées et, dans le cas contraire, à indiquer l’origine du problème, ce qui pourrait nous donner des pistes pour réduire les nuisances sonores». Les riverains seront tenus informés.

Rails fraisés sous Pinchat

Non loin de là, les abords du tunnel de Pinchat ont été le dernier terrain de bataille au sujet des mesures de protection acoustique, un litige qui a failli retarder la mise en service. Qu’en est-il? «Le trafic ferroviaire affecte gravement mon sommeil», témoigne une correspondante résidant à l’aplomb du tunnel, à la route de Drize.

L’un de ses voisins, qui en 2018 a été l’un des deux derniers opposants dans le dossier des protections sonores, fait état de nuisances importantes qui ont motivé la formation d’un collectif d’une cinquantaine d’habitants déterminés à se défendre: «On a subi ce qu’on redoutait», affirme-t-il. Mais la situation vient d’évoluer, pour le mieux. «Depuis mercredi, je n’entends plus les trains et les CFF m’informent qu’ils ont fraisé les rails durant la nuit précédente, indique-t-il. Je vais sonder mes voisins pour avoir leur avis.»

Sur la rive gauche de la Drize, les résidents, qui avaient beaucoup souffert lors du chantier, semblent apaisés. «On a subi l’enfer avec les travaux mais, à ma connaissance, personne n’entend passer les trains, c’est le calme plat», témoigne Fabio Heer, président de l’association des intérêts de La Chapelle.

Un pont couvert à Chêne?

À Chêne, le pont ferroviaire sur la Seymaz, ouvert, avait dès les essais suscité les plaintes d’un dense voisinage. Plaintes justifiées selon l’État, qui parle d’un cas particulier et se dit prêt à agir, privilégiant une couverture totale du pont, comme l’a indiqué jeudi «Le Courrier».

«Nous avons été surpris du choix fait à l’époque de conserver cette petite partie en découvert, pour des raisons de paysage semble-t-il», témoigne Roland Godel, au nom du Département des infrastructures. Reste à régler le financement, entre Berne et Genève.