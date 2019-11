Les élus genevois pourront porter des signes religieux

Saisie de six recours sur la loi sur la laïcité, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice a annulé l'interdiction de signaler l'appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs pour les députés au Grand Conseil et les membres des conseils municipaux du canton de Genève. Elle a en revanche confirmé cette interdiction pour les membres des exécutifs tels que les conseillers d'État et conseillers administratifs, les magistrats du pouvoir judiciaire ainsi que les fonctionnaires lorsqu'ils sont en contact avec le public.

Dans ses attendus, la Chambre estime que «bien que sa portée soit limitée aux signes extérieurs lors de séances plénières et de représentations officielles, il n’apparaît ni apte ni nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi. En effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les parlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État, mais la société et son pluralisme, qu’ils incarnent. Imposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle met au surplus à mal le principe démocratique, qui impose aux cantons de se doter notamment d’un parlement élu au suffrage universel, les membres du parlement étant censés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses».

Cet article revient dans les faits à créer une règle d’incompatibilité confessionnelle prohibée, en empêchant les personnes manifestant leur appartenance religieuse d’accéder à un mandat électif, alors que la laïcité ne se présente plus comme une condition d’accès à ces fonctions.

Assouplissement pour les manifestations

«Lorsque les manifestations cultuelles ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, se dérouler sur le domaine privé, elles doivent pouvoir se dérouler sur le domaine public aux mêmes conditions que les manifestations religieuses non cultuelles, étant précisé qu'il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public et que l’abus de droit est réservé», écrit la Chambre.

Elle précise que «la mise en œuvre de la loi ne devra se faire que de manière très restrictive, afin de prévenir strictement des troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics en raison d’un danger qui les menace de manière directe et imminente. Un contrôle judiciaire à brève échéance pourra également être opéré, à teneur de cette même disposition.

Une pluie de recours

La loi sur la laïcité a été attaquée par six recours venant de milieux différents mais se recoupant partiellement. Ce sont tout d'abord les Verts et le Réseau évangélique suisse qui ont réagi en mai et juin 2018. Puis, en avril 2019, un recours plus vaste a été déposé par huit femmes de confession musulmane, ainsi que par l'Union des organisations musulmanes de Genève.

Ce dernier recours, rédigé par Me Laïla Batou, attaquait l'interdiction de port de signe religieux ostentatoire en public tant pour les élus que pour les agents de l'Etat. Il contestait également la quasi-impossibilité d'organiser une manifestation cultuelle sur le domaine public, de même que l'article 7 de la loi permettant de restreindre le port de signes religieux «afin de prévenir des troubles graves à l'ordre public».

Développement suit