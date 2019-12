Les munitions oubliées inquiètent les défenseurs du Léman

La présence de centaines de tonnes de munitions dans le Petit-Lac inquiète l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL). Elle l'a fait savoir dans une lettre adressée le 2 décembre dernier à Ueli Maurer, président de la Confédération, ainsi qu'aux autorités cantonales de Genève, Vaud et du Valais.

L'ASL, forte de 4000 membres, demande notamment l'inventaire des sites du fond du Léman où du matériel militaire a été immergé. Quels sont les risques d'explosion et de corrosion de ces objets? Un accident pourrait-il libérer des molécules toxiques dans l'eau potable et l'écosystème? Et quelles mesures de protection pourraient-elles être prises? Par la voix de son président Jean-Bernard Lachavanne, l'ASL estime que «ce constat ne peut aujourd'hui rester sans réaction».

«Le lac était une poubelle»

Le mois dernier, des plongeurs d'une association française ont filmé pour la première fois les obus et autres munitions datant de l'après-guerre qui dorment à une cinquantaine de mètres de profondeur. Ce matériel provient d'immersions effectuées par une ancienne entreprise privée, mais aussi par l'armée suisse. «C'est l'héritage d'une période où le lac était considéré comme une poubelle et où la conscience écologique n'était que balbutiante», rappelle l'ASL dans sa lettre au Conseil fédéral.

«Les images sous-lacustres récentes révèlent que des caisses de munitions sont recouvertes de moules et non protégées par des sédiments, contrairement à ce que les autorités ont affirmé par le passé», souligne encore l'ASL. Qui parle d'un «état de fait très préoccupant» pour la faune et la flore aquatiques, la pêche et la santé humaine.