Les oiseaux aussi ont été victimes de la tempête

«C’est une catastrophe!» lance Patrick Jacot. Le coup de tabac qui s’est abattu samedi sur Genève n’a épargné personne, pas même les oiseaux. «C’est de la folie, le bilan est très lourd», poursuit le fondateur du Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (COR).

Nids dévastés

Les victimes ailées de la tempête se comptent déjà par dizaines, «et maintenant que les gens sortent à nouveau, ils découvrent de nouveaux oiseaux blessés. Nous croulons sous les appels: 45 dimanche, et déjà 35 ce lundi matin. Plusieurs espèces sont en période de nidification, relève le spécialiste. Or, certains arbres déracinés abritaient des nids, de pics ou de mésanges par exemple. Dans les haies, ce sont des nichées de chardonnerets, de verdiers et de merles qui ont été dévastées. Les oisillons nous arrivent blessés ou affaiblis.»

Rapaces pas épargnés

Si les petites espèces paient un lourd tribut, les grandes ne sont pas épargnées pour autant: «Nous avons recueilli un milan noir qui avait été projeté contre des barbelés, et trois autres qui étaient très affaiblis. On nous a aussi appelés pour deux faucons crécerelles, cinq hiboux moyen duc – des bébés – piégés sous une branche cassée, ainsi que pour une chouette hulotte blessée. Cela sans compter les petits moineaux, etc.»

Appel aux bénévoles