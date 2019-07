Les recrues ont été infectées par des aliments

Les problèmes gastro-intestinaux qui ont frappé des dizaines de recrues à la caserne de Sion ont une cause bactérienne.

La cause exacte de l'intoxication n'a pas encore pu être découverte, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole de l'armée Daniel Reist, confirmant une information de 20Minuten. L'enquête de la justice militaire est toujours en cours.

Les 91 militaires touchés ont pu partir en congé de week-end et sont rentrés à la caserne dimanche soir. Les cas avaient été qualifiés de légers.

C'est la troisième fois que des problèmes sanitaires touchent l'armée suisse depuis le début du mois, après Jassbach (BE) et Bière (VD). Dans le cas vaudois, les diarrhées avaient été provoquées par de la salade avariée. En revanche, la cause des problèmes survenus dans l'Emmental n'a pas encore pu être déterminée et l'enquête est toujours en cours, a souligné Daniel Reist.

Pas de problème d'hygiène

A sa connaissance, l'apparition de maladies diarrhéiques dans trois casernes en si peu de temps ne s'est jamais produite. L'accumulation de cet été est très inhabituelle. C'est peut-être une coïncidence, a-t-il relevé.

En revanche, l'armée n'a certainement pas de problème d'hygiène, selon le porte-parole. L'approvisionnement est réglé par des directives strictes et les cuisines de l'armée font régulièrement l'objet d'inspections, explique-t-il.

L'armée ne prendra pas de mesures pour le moment. Il faut d'abord déterminer exactement les causes des infections, a conclu Daniel Reist. (ats/nxp)