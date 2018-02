Les requérants ne logeront pas à Gamsen

L'Etat du Valais ne pourra pas loger provisoirement des requérants d'asile dans un centre d'hébergement pour travailleurs à Gamsen (VS). Le Tribunal cantonal (TC) a donné raison aux riverains qui s'y opposaient.

Le département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) prend acte de la décision du TC tout en la déplorant, indique l'Etat du Valais vendredi dans un communiqué. En mai 2016 la municipalité de Brigue-Glis avait accepté la demande du DSSC d'utiliser le centre de Gamsen - qui dispose de 90 places et n'est plus utilisé pour les travailleurs - comme centre de transit pour une période provisoire de cinq ans.

Le centre devait accueillir des familles ainsi que des femmes et des hommes seuls en provenance directe des centres de procédure de la Confédération. Les requérants d'asile y seraient restés dans l'attente d'un autre logement disponible dans le Haut-Valais.

Plusieurs voisins se sont opposés à l'ouverture du centre et ont fait recours auprès du Conseil d'Etat qui a confirmé l'autorisation de la commune. Ils ont fait alors recours auprès du Tribunal cantonal. Le DSSC va maintenant «analyser les considérants de l'arrêt du TC». (ats/nxp)