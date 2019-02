Les trains Léman Express essuient les plâtres

Dans le jargon technique, on appelle ça un déverminage. Quand on étrenne un nouveau système, on en découvre les failles informatiques et on les élimine au fur et à mesure. Et c’est ce que les CFF ont dû faire avec leurs nouvelles rames Flirt, acquises auprès du constructeur thurgovien Stadler, pour circuler sur le réseau régional Léman Express.

En marge d’une conférence de presse relative aux grands enjeux ferroviaires romands de 2019, les CFF ont reconnu avoir rencontré des difficultés avec leur nouveau matériel. Depuis décembre, le Léman Express est déjà partiellement en service, avec un train régional par quart d’heure et par sens toute la journée entre Coppet (VD) et Lancy-Pont-Rouge (GE).

Clientèle en hausse de 60%

«La clientèle a augmenté de 60%, indique Alain Barbey, directeur régional des CFF pour la Suisse romande. Les gens attendent ce service.» Dès la fin de l’année, ces quatre trains régionaux poursuivront leur chemin vers Annemasse (F) puis vers d’autres destinations haut-savoyardes: Évian, Saint-Gervais ou Annecy. Ils seront flanqués chaque heure de deux convois RegioExpress qui circuleront entre Saint-Maurice (VS) et Annemasse, via Lausanne.

«C’est un saut d’offre très important, poursuit Alain Barbey. Il donnera un métro au cœur de Genève et, au-delà, un réseau RER cadencé à la façon suisse sur le territoire français. Et avec la prolongation des RegioExpress, trois cantons sont concernés.»

Telle qu’elle a été lancée progressivement dès le mois de juin (en heure de pointe) puis dès décembre, l’amorce du Léman Express s’est accompagnée de fréquents soucis de ponctualité. Si l’on en juge par le site internet puenktlichkeit.ch, qui exploite des données issues des CFF, une régularité défaillante a notamment été observée entre Mies (VD) et Versoix (GE) en direction de la ville ou entre les haltes genevoises des Tuileries et de Genthod-Bellevue en sens inverse.

Le nouveau matériel roulant Flirt est très complexe, on est en train de le déverminer. Alain Barbey, Directeur régional des CFF pour la Suisse romande

Les CFF l’admettent. «Mais le problème doit maintenant être relativisé, tempère Alain Barbey. Le nouveau matériel roulant Flirt est très complexe, on est en train de le déverminer, et on a connu une période difficile en janvier. Il nous a fallu procéder à des adaptations et remettre en service l’ancien matériel roulant. Le fait que nous surmontions maintenant ces difficultés peut être vu comme un investissement pour la fin de l’année.»

La France, point d’attention

Les soucis ne risquent-ils pas de se multiplier dès la fin de l’année, quand les trains commenceront à s’aventurer sur le réseau haut-savoyard, entièrement à voie unique et en partie équipé d’une signalisation obsolète? «La partie française du réseau est un point d’attention important, admet Alain Barbey. Des discussions sont menées avec SNCF Réseau ainsi qu’avec les mécaniciens. On a parfois allégé les plans de roulement: entre La Roche et Saint-Gervais, un trajet sur deux sera assuré par des bus en soirée. La SNCF projette des améliorations. Nous avons des scénarios de réserve en cas de problème.» Selon le cadre, le lancement du réseau est suivi de près au plus haut niveau de la SNCF.

La préparation du déploiement intégral, le 15 décembre, du réseau Léman Express touche à sa fin. Dans le tronçon central CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse), la dalle flottante censée limiter les nuisances sonores et les vibrations a été installée dans le tunnel sous Champel, qui doit encore être équipé de rails, alors que tout le reste du tracé est désormais ferré, selon Antoine Da Trindade, chef des projets romands d’infrastructure. Le vitrage du pont sur l’Arve est en cours.

Quid des tarifs? Selon les CFF, la question est réglée à 90%. Tout doit être sous toit au plus tard en mars afin de pouvoir préparer les systèmes de billetterie.

