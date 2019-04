Les tribunaux valaisans tirent la langue. Leur charge de travail ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, sans que le nombre de collaborateurs ne suive la même tendance, malgré les efforts consentis par le Parlement cantonal en décembre dernier.

Conséquence: de nombreux dossiers considérés comme non urgents ne parviennent pas à être traité en moins d'un an. L'année passée, seules 75% des procédures ont été liquidées en moins d'un an, contre 79% en 2017. Cette situation est préoccupante pour le Tribunal cantonal (TC), a admis mercredi son président Lionel Seeberger lors d'une conférence de presse.

Hausse du nombre de dossiers

Les données pour 2018 montrent une hausse de 4,48% des affaires liquidées par le Tribunal cantonal. Ce nombre ne parvient pas à contenir l'augmentation du nombre de dossiers pendants ( 7,51%) et les entrées ( 0,8%).

Le TC demande donc l'octroi de 1,5 poste de juriste supplémentaire et un nombre identique de secrétaire de direction, ainsi qu'une somme d'un million de francs pour réduire les stocks (engagement d'auxiliaires). (ats/nxp)