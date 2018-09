Les vélos Publibike aussi retirés à Fribourg

Après Berne et Zurich, Publibike retire provisoirement de la circulation ses vélos en libre service à Fribourg, en raison de vols. Les cadenas des bicyclettes doivent être adaptés le plus rapidement possible.

Le réseau de la ville de Fribourg, qui comprend neuf stations et 100 vélos - dont 75 engins électriques - est en effet lui aussi touché par des utilisations clandestines, communique mardi Publibike. La société précise «tout mettre en oeuvre pour rétablir le service le plus vite possible».

Améliorer les cadenas

L'Agglo de Fribourg a été informée de cette décision. L'interruption permettra d'améliorer les cadenas de l'ensemble des vélos du réseau, note encore Publibike. Plus globalement, la société compte équiper d'un nouveau cadenas l'ensemble des 2400 vélos répartis sur huit réseaux dans toute la Suisse.

Les autres réseaux de Suisse romande (Lausanne, Sion, La Côte, Lugano et Sierre) suivront après Berne, Zurich et Fribourg, voire en parallèle si possible. Fonctionnant encore avec un ancien système de stations, Yverdon-les-Bains et Lacs/Romont ne sont pas concernés. (ats/nxp)