Licenciée juste après son congé maternité, elle est indemnisée

«C’est un cas d’école», estime Me Vincent Latapie. À ses côtés, sa cliente souhaite témoigner à la fois dans le cadre d’un «processus personnel» mais aussi pour que sa mésaventure serve d’«exemple pour les autres femmes». Travaillant dans la vente, Kristel, 28 ans, a été congédiée par son patron le jour de son retour de congé maternité. Son ancien employeur vient d’être condamné à lui verser 10 000 francs. Motif: licenciement discriminatoire et abusif.

«Je n’y croyais pas»

Dès la fin de son congé pour son deuxième enfant, Kristel a en effet été licenciée. Un certain 29 décembre 2016, dans un café. «Je n’y croyais pas, explique-t-elle. Je ne pensais pas qu’il serait allé jusqu’à me licencier juste après.» Un an et demi plus tard, elle peine à cacher son émotion en racontant cet épisode traumatisant qui lui a valu une incapacité de travail de plusieurs semaines.

«Il lui a dit qu’il devait pouvoir compter sur une personne à 200% et pas seulement à 100%, ce qui n’était pas possible pour une mère avec deux jeunes enfants», précise son avocat. Avant de la remplacer par un homme.

Or, comme l’indique le Tribunal des prud’hommes dans son jugement du 14 mai, selon l’article 3 de la Loi sur l’égalité, «il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse». Une interdiction qui s’applique aussi au moment de la résiliation du contrat de travail.

«Abusif et discriminatoire»

«En vertu de cette loi et du Code des obligations, le tribunal a conclu au licenciement abusif et discriminatoire», indique Me Vincent Latapie. Et ce même si, après coup, l’employeur a tenté de justifier le licenciement en arguant du manque de maîtrise de l’anglais de son employée. Une lacune dont cette dernière ne s’était jamais cachée, notamment au moment de son embauche, deux ans auparavant.

Il ressort aussi de la procédure que le patron de Kristel n’a pas été plus tendre avec elle durant sa grossesse. En témoignent les montagnes de SMS échangés, son employeur lui reprochant de s’absenter pour des rendez-vous médicaux ou parce qu’elle ne se sentait pas bien et lui écrivant, par exemple, qu’elle ne pouvait pas prendre «en otage» le reste de l’équipe.

«Or, une femme enceinte n’a pas à justifier ses absences médicales. Elle a aussi le droit à quinze minutes de pause supplémentaires par tranche de deux heures», souligne Me Latapie. Des exigences légales que ne semblait pas connaître l’employeur. Au lieu de cela, la jeune femme ne disposait que d’une chaise haute de type bar pour se reposer et devait informer par SMS son employeur pour se rendre aux toilettes.

Autant d’éléments vécus comme une série d’humiliations par Kristel. Deux ans plus tard, forte de ce jugement, la jeune maman veut désormais tourner la page et retrouver du travail.

