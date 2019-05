Ligne Chamoson-Chippis au menu des élus

La ligne à haute tension (ThT) prévue entre Chamoson (VS) et Chippis (VS) est au menu du Grand Conseil valaisan mardi. Les députés ont accepté l'entrée en matière par 97 voix contre 27 et 1 abstention.

Suite à la décision du Tribunal fédéral de ce printemps d'entériner définitivement le dossier et un rapport en la matière, les députés du Grand Conseil se retrouvent avec une marge politique particulièrement exiguë. L'option des négociations de détails entre le Conseil d'Etat et Swissgrid semblent la plus réaliste. Un contre-projet a cependant été lancé.

En septembre dernier, le Législatif cantonal avait accepté une initiative urgente interparti visant à suspendre la construction de la ligne. Le texte demandait d'ajouter dans la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité, un alinéa permettant de suspendre les travaux d'une ligne ThT jusqu'à ce que la planification de détails soit finalisée. Tous les groupes l'avaient soutenu, sauf les chrétiens sociaux haut-valaisans. Aujourd'hui, cette option a du plomb dans l'aile puisque contraire au droit fédéral.

Rapport limpide

Dans un rapport rendu en début d'année, le professeur de l'Université de Lausanne Etienne Poltier a rappelé que les cantons n'ont aucune compétence législative sur le tracé d?une ligne de THT, celle-ci est fédérale. Une prise de position qui a refroidi les députés. La majorité d'entre eux refusera de soutenir ladite initiative parlementaire lors du vote en première lecture, jeudi.

Un contre-projet

La Commission économie et énergie du canton défend, elle, l'idée d'un contre-projet. Dans le cadre d'une procédure de consultation pour des projets d'infrastructures importants relevant de la compétence de la Confédération, le Conseil d'Etat devrait s'assurer de la collecte des prises de position des organes cantonaux et leur transmission à l'autorité compétente. La législation cantonale définit les entités administratives cantonales assurant cette tâche au nom du Conseil d'Etat. (ats/nxp)