Lourdes peines au procès du Change Migros Thônex

Huit ans après le hold-up du Change Migros Thônex à Chêne-Bourg, le plus violent jamais commis dans le canton, la justice française a condamné en appel trois de ses auteurs lyonnais. Deux d’entre eux prennent 15 ans de prison ferme et le dernier 10 ans, selon Radio Lac.

Le 26 novembre 2010, à 18 h 10, heure de grande affluence, le Change Migros est pris d’assaut par une bande armée de kalachnikovs et munie d’explosifs. Un homme va jusqu’à menacer les employés avec un hachoir. Des tirs fusent en pleine rue, l’un des auteurs, blessé, se fait interpeller. Le butin récupéré s’élève à près de 700 000 fr. Au total, six suspects vont être arrêtés. L’un d’eux est mort depuis. Cinq autres ont été condamnés, dont trois ont fait appel. Le procès de ces hommes âgés de 42, 49 et 51 ans s’est tenu durant dix jours aux assises du Rhône, à Lyon, dans un climat tendu. Me Robert Assaël, avocat de deux policiers genevois, a déploré un «enfumage» face aux prétendus manques de preuves. Se sentant insulté, Me Bernard Ripert, défenseur d’un des prévenus, a évoqué les banques suisses, leurs «coffres, remplis à partir de 1940», avant d’ironiser: «Ne venez pas pleurer pour quelques billets!» De nombreux incidents ont ainsi émaillé ce procès.

«Alors qu’ils plaidaient l’acquittement, deux malfrats ont été reconnus coupables du braquage et condamnés à une peine de réclusion criminelle de 15 ans; le troisième a pris 10 ans pour recel de vol avec arme en bande organisée», résume Me Robert Assaël, que nous avons contacté. L’un des malfrats voit sa peine considérablement alourdie. Condamné tout d’abord à 4 ans d’emprisonnement, il a finalement pris 15 ans. Arrivé libre, il est reparti menotté.

«Après quatorze heures de délibérations, les trois juges professionnels et les neuf jurés ont rendu leur verdict samedi à 2 h du matin, dans une salle pleine et dans un climat électrique, décrit Me Robert Assaël. À la lecture de ces lourdes condamnations, la salle, composée surtout des familles et amis des accusés, a explosé: cris, insultes, bousculades; la police a dû intervenir. Elle a dû maîtriser les accusés, qui manifestaient agressivement leur colère, annonçant qu’ils allaient saisir la Cour de cassation. Je n’ai jamais vu cela!»

Un élément a semble-t-il mis tout le monde d’accord: «Le procureur, la défense et les parties civiles se sont rejoints sur un point: sans l’intervention professionnelle, maîtrisée et proportionnée des policiers genevois, il y aurait eu des blessés, voire des morts. Ils ont été héroïques!» (24 heures)