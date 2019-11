Luc Barthassat démissionne du PDC

«Luc Barthassat quitte le PDC genevois», titrait la RTS dans son journal radio de 12 h 30 . L'ex-conseiller d'État a donné sa démission il y a une semaine. Elle est effective depuis vendredi, suite à une entrevue avec le président du parti genevois, Vincent Maitre. Dans un communiqué transmis lundi après-midi - et signé également par l'ex-conseiller d'Etat - ce dernier confirme l'information.

Entré au PDC dans les années 80, Luc Barthassat dit ne plus se reconnaître dans l'évolution du PDC dont il fut député de 1993 à 2007 avant de prendre la succession de Jean-Philippe Maitre au Conseil national dès 2005. Il avait été élu au Conseil d'État en 2013 pour cinq ans. Les électeurs ont écarté le sortant, arrivé 7e, dès le premier tour des élections cantonales de mai 2018.

«PDC trop à gauche»

Dans le journal présenté par Yves Zhano, lundi, le Genevois expliquait que ce divorce avec son parti était dans l'air «depuis plusieurs années».«Ce n'est pas une question de rancœur ou de jalousie, mais il y a une mésentente par rapport à plein de choses», ajoutait-il. Selon lui, le PDC cantonal est désormais «trop à gauche» et se coupe du monde entrepreneurial.

Luc Barthassat dit se consacrer désormais à ses projets personnels et envisagerait un départ à l'étranger sans fermer la porte à la représentation politique. Cette démission du PDC intervient après celle de Guy Mettan.

Un divorce à l'amiable

Dans le communiqué du parti, les parties disent «se réjouir d'avoir pu aborder sereinement leurs différences de point de vue, dans un état d'esprit de bienveillance et de respect mutuel». En clair, on se quitte car les liens sont rompus, mais on se quitte sans rancune.

Le PDC y remercie également Luc Barthassat «pour son investissement sans faille et son implication au service du parti et de la collectivité, tant comme militant démocrate-chrétien que comme député au Grand Conseil, conseiller national ou encore conseiller d'Etat».