«Ma compagne a tout manigancé...»

On a retrouvé son corps près d’une rizière. Poignardé en plein cœur au moyen d’une lame très fine. Le défunt est un Genevois de 23 ans qui s’était rendu aux Philippines pour tourner la page, pour changer de vie. Il s’apprêtait à prendre les commandes d’un bar au bord d’une plage paradisiaque avec un associé. Mais au lieu de cela, il a rencontré une mort brutale.

Le défunt était son seul espoir

L’affaire, qui remonte à octobre 2014, est longtemps restée mystérieuse. Le procès criminel, qui s’est ouvert mardi, permettra-t-il d’y voir plus clair? Sur le banc des accusés, l’associé de la victime, genevois lui aussi, qui avait 20 ans au moment des faits. Après avoir nié farouchement toute implication dans l’assassinat, il est passé aux aveux pour se rétracter par la suite. Son avocat, Me Philippe Currat, compte plaider l’acquittement.

Chemise blanche, veste sombre, le prévenu passe d’une attitude presque désinvolte à un comportement très nerveux. Une vraie boule de nerfs. Questionné sur l’assassinat de son associé, celui qui se faisait appeler à l’époque «John Lennon» réagit: «Je n’aurais fait ça pour rien au monde. On ne tue pas les gens comme ça. Je trouve abominable de m’accuser d’avoir agi ainsi pour de l’argent.» Et, à l’adresse du procureur Gregory Orci: «C’est culotté de retenir ça dans l’acte d’accusation.»

Après une enfance un peu chaotique, un passage par le Tribunal des mineurs, puis une réinsertion dans l’informatique et l’hôtellerie, l’accusé a décidé de s’installer en 2013 aux Philippines. Il y a rencontré sa compagne, qui a donné naissance à une fillette en 2014. Mais les affaires vont mal et «John Lennon» se retrouve bientôt sans le sou.

La présidente du tribunal le lui rappelle: «Vous avez écrit à votre mère que vous n’aviez plus de travail et plus d’argent…» L’accusé: «J’ai dit ça pour que ma famille continue à m’en verser.»

Le jeune homme semble avoir une famille bien généreuse. Malgré tout, elle n’a pas voulu financer son établissement aux Philippines. «Je voulais reprendre ce bar sur la mer bien qu’on m’eût dit qu’il s’agissait d’un gouffre financier. J’avais déjà fait un business plan, je voulais y installer des tables de poker. Mon associé était très investi dans ce projet. Il représentait ma dernière chance de rester aux Philippines. Je n’avais aucune raison de le tuer.»

Deux Philippins à moto

Pourtant, les rapports entre les associés se sont vite dégradés. «John Lennon» indique que le défunt menaçait sa famille. «Il me disait que s’il lui arrivait quoi que ce soit aux Philippines, s’il se faisait frapper ou si un accident survenait, ce serait de ma faute…» La présidente: «Vous avez approché des tiers pour le tuer?». Le prévenu affirme que non. S’il a en effet approché un militaire, c’était dans le but d’obtenir une arme pour son associé.

Mais, alors, que s’est-il passé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014? Les deux hommes se sont rendus sur l’île de Siargao. On ne comprend pas très bien si le but de l’expédition était d’acquérir du matériel pour le bar ou d’acheter une arme. «Lorsque nous sommes sortis de l’hôtel, nous nous sommes fait attaquer par deux Philippins à moto qui voulaient de l’argent, explique «John Lennon». Après, nous avons fui chacun de notre côté. Je n’ai plus revu F., mais comme il avait l’habitude de faire du bivouac, je ne me suis pas trop inquiété…»

Des échanges entre le prévenu et sa compagne durant la nuit du drame semblent pourtant compromettants. «John Lennon» explique que son portable était en fait utilisé par son amie philippine et il lui fait porter toute la responsabilité des événements: «C’est elle qui a tout inventé et manigancé depuis le début! Elle m’a fait chanter. C’est pourquoi j’ai préféré tout encaisser et me taire. J’ai menti pour protéger la mère de ma fille.» Il a pourtant avoué son implication dans le meurtre à sa propre mère, lui fait-on remarquer. Pourquoi? «Je voulais juste voir sa réaction. Si elle m’avait fait confiance, elle ne l’aurait jamais cru…» Le procès se poursuit. (24 heures)