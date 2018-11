Maudet a reçu des rapports confidentiels des services secrets

Pierre Maudet a-t-il bénéficié d’informations relevant de la sûreté intérieure, et cela de manière régulière? C’est la question sensible qu’a posée le député Jean Batou début octobre au Conseil d’Etat. La réponse, pour le moins surprenante, est arrivée cet après-midi sur les bancs du Grand Conseil: elle est positive.

Le Conseil d’Etat, dans sa réponse écrite, reconnaît que le conseiller d’Etat Pierre Maudet, alors qu’il était encore en charge de la police, a obtenu la copie de rapports de police établis par la Brigade de sûreté intérieure (BSI). Ces documents, destinés au Service de renseignement de la Confédération, le SRC, étaient classifiés «confidentiels».

Ces rapports lui ont été transmis «à intervalle régulier de main à main par la commandante de la police», écrit le Conseil d’Etat. La nature de ces rapports ainsi que leur quantité ne sont pas précisés. «Le rythme de transmission de ces copies se faisait en fonction de la volumétrie des documents et de l’activité de la BSI», poursuit le Conseil d’Etat.

Autorisation «formulée oralement»

Toujours selon cette réponse officielle, la transmission de ces copies de rapports avait reçu une autorisation «formulée oralement» par la direction du SRC.

Si Jean Batou a mis des gants pour rédiger sa question, c'est qu’elle révèle des problèmes «d’une gravité particulière» et d’une «extrême sensibilité». La BSI travaille en effet pour le SRC sur des opérations de renseignements. Ses domaines d’activités concernent le terrorisme, le contre-espionnage ainsi que les extrémismes. Le député s’interrogeait alors sur la légalité de la transmission de tels rapports.

Mauro Poggia veut cesser ces pratiques

Mauro Poggia, conseiller d’Etat en charge de la police et avocat de profession, va-t-il continuer à recevoir ces rapports confidentiels. «Je ne pense pas. Il y a des choses qui ne doivent pas être portées à ma connaissance. Je n’en vois pas l’utilité et je pense que ce serait à juste titre mal perçu par des personnes attentives au respect de la sphère privée. A moins d’une situation de crise, ma curiosité n’a pas à servir de base à ce type de transferts d’informations.»

Sur la question de la légalité de ces transferts de données, Mauro Poggia se fait prudent. «Le SRC nous a attesté que cette pratique était légale. Je veux bien. Mais cette interprétation me semble excessive. Je ne suis pas certain que les Chambres fédérales l’ont conçu de cette manière. J’aurai une discussion avec la cheffe de la police lundi et lui demanderai de faire une analyse approfondie. Mais dans le doute, je pense qu’il vaut mieux s’autocensurer. Le rôle des autorités politiques n’est pas de s’immiscer dans l’opérationnel.»

Carlo Sommaruga se dit abasourdi

Membre de la Commission de politique de sécurité, le conseiller national Carlo Sommaruga se dit «abasourdi» par ces révélations. «Je suis très étonné qu’une autorisation orale suffise pour transmettre des rapports aussi délicats, estime le socialiste genevois. Il me semble qu’il y a là un dysfonctionnement. La transmission régulière d’informations sensibles ne correspond ni à la lettre, ni à l’esprit de la loi sur le renseignement. Je vous laisse imaginer si tous les conseillers d’Etat de tous les cantons pouvaient disposer de telles informations. Nos services secrets n’auraient plus rien de secrets. Nous prenions un risque énorme pour notre sécurité. Je pense que la Délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales, compétente pour contrôler le SRC, doit se pencher sur la question.»

Pour Carlo Sommaruga, le fait qu’un conseiller d’Etat obtienne de manière systématique des informations sensibles posent de gros problèmes. «Le chef du Département de police s’occupe du pilotage politique et prend les décisions urgentes s’il y a une menace réelle. Mais il ne peut veiller au bon fonctionnement de ses services et, en même temps, être dans l’opérationnel. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable qu’il soit dépositaire de toutes ces informations sensibles. Comme politicien, il est sujet à toute sorte de pression, il est préférable de ne pas avoir d’informations qui ne sont pas utiles. Enfin, des collaborateurs de M. Maudet ont eu accès à ces documents. Il faudrait savoir s’ils sont habilités à le faire.»