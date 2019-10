Michel Mayor: «Vous savez, les étoiles collaborent peu…»

Ému? Sans doute un peu. Impressionné? Pas vraiment. Mais naturel et chaleureux, comme à son habitude. Michel Mayor était l’invité surprise du Dies Academicus de l’Université de Genève (UNIGE), qui s’est tenu vendredi matin. Et quel invité! À son arrivée dans le grand auditoire d’Uni Dufour, le Prix Nobel de physique 2019 – qu’il partage notamment avec son doctorant de l’époque, Didier Queloz – a déclenché une standing ovation. Laquelle s’est répétée un peu plus tard, après sa prise de parole.

Plus que la découverte, en 1995, de la première exoplanète (planète hors de notre système solaire), qui lui a valu cette prestigieuse distinction, Michel Mayor a surtout fait part de sa «gratitude envers l’Université de Genève et le Fonds national suisse pour la recherche, qui nous ont fait confiance et nous ont apporté une grande stabilité, alors que l’étude des planètes extrasolaires était mal vue à l’époque».

Grâce à un spectrographe

Retour vingt-quatre ans plus tôt. «Dans le monde, nous n’étions que quatre groupes de deux scientifiques à nous intéresser à ce domaine de recherche, qui avait mauvaise réputation», se remémore l’astrophysicien. Pourquoi? «Parce que depuis 1943, année où l’on a enfin admis qu’il pouvait y avoir des planètes extrasolaires, plusieurs découvertes avaient été annoncées, mais jamais prouvées. Cela ne faisait pas très sérieux.»

Et lui, Michel Mayor, pourquoi s’y est-il intéressé? «Il faut remonter en 1977, nous confie-t-il. À l’époque, j’avais mis en service un premier spectrographe pour mesurer la vitesse des étoiles. Quinze ans plus tard, le directeur de l’Observatoire de Haute-Provence m’a demandé si j’accepterais de développer un second appareil. Cela a été fait, avec des collègues de Marseille, de Haute-Provence et bien sûr de l’Observatoire de l’UNIGE. C’est cet appareil, dont la sensibilité était trente fois supérieure à ceux de nos concurrents, qui nous a permis de découvrir 51 Pegasi b, la première planète extrasolaire.» Depuis, les choses se sont accélérées. Plus de 4000 exoplanètes ont été détectées, dont un peu plus de 300 par les équipes de l’Observatoire de Genève.

Mais ce n’est pas cette folle chasse aux découvertes qui fait le plus vibrer le professeur honoraire de l’UNIGE. «La plus belle révélation, c’est l’incroyable diversité de l’Univers. On pensait naïvement que si d’autres systèmes solaires existaient, ils seraient un peu conformes aux nôtres. Au contraire. Prenez 51 Pegasi b: elle tourne autour de son étoile en quatre jours! Un tel type de planète, que nous appelons une «Jupiter chaude», c’était une idée impensable à l’époque!»

Des recherches difficiles

Encore fallait-il les trouver, ces planètes, en scrutant les mouvements de leurs «soleils». Les études dans ce domaine avancent désormais à pas de géant. Et elles ouvrent grande la porte à la recherche d’une vie extraterrestre, «qui intéresse tout le monde, pas seulement les scientifiques. Mais c’est vraiment très difficile, glisse l’ancien directeur de l’Observatoire de Genève, qu’il a dirigé de 1998 à 2004. Déjà, on ne peut pas aller sur une exoplanète.»

Et puis, explique-t-il, les seules analyses que l’on peut faire sont celles de la lumière de l’étoile que la planète réfléchit. «Imaginez que la Terre, elle, ne réfléchit qu’un milliardième de la lumière du Soleil…» Par ailleurs, des phénomènes magnétiques peuvent venir perturber les calculs. «Vous savez, ajoute-t-il avec un petit sourire, les étoiles collaborent peu…»

Climat: pas de plan B!

N’empêche, à 77 ans, Michel Mayor poursuit cette quête. Il a toujours son bureau à l’Observatoire de Sauverny, où il se rend souvent. «Comme professeur honoraire, vous conservez pleinement vos moyens de recherche, souligne-t-il. Et la recherche m’amuse toujours, même si ma principale activité, aujourd’hui, réside dans la vulgarisation scientifique, que ce soit avec des professionnels ou pour le grand public. J’ai la chance d’avoir gardé des contacts très chaleureux avec des tas de collègues.»

L’astrophysicien, qui a fait ses premières écoles à Aigle puis à Lausanne avant de venir à l’UNIGE il y a près de cinquante ans, l’avoue volontiers, «je fais un beau métier. En fait, les scientifiques sont des gens chanceux. Ils ont le privilège à la fois de satisfaire la curiosité de tous et d’apporter une petite pierre à la connaissance. En plus, le domaine qui me passionne est comme une terre inconnue. Il y a encore tout à découvrir. Cela dit, j’aime bien casser le rêve irraisonnable des gens qui disent que le jour où la vie ne sera plus possible sur Terre, on pourra aller ailleurs.» Prenant un ton soudain très sérieux, le scientifique affirme. «C’est non, ce n’est pas et ne sera jamais possible. Dès lors, c’est ici, sur la Terre, qu’il faut agir si on veut vivre. Il n’y a pas de plan B à l’urgence climatique!»