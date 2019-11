Meurtre d'Adeline: «Le risque d'une nouvelle affaire existe toujours»

De nombreux dysfonctionnements subsistent au sein du système carcéral genevois, six ans après la mort de la sociothérapeute Adeline M. C'est le constat effectué par les députés de la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil: dans un rapport présenté lundi matin, ils évoquent notamment un manque de formation des gardiens, la suppression de la sociothérapie ou encore des problèmes d'effectifs. Ces critiques répondent au rapport du Conseil d'État sur le travail rendu par la commission d'enquête parlementaire (CEP), chargée d'analyser les circonstances qui ont mené au drame survenu en 2013. Après dix séances, auditionnant syndicats, responsables et magistrats, ces élus estiment que le risque est toujours réel pour le personnel en place.

Parmi les inquiétudes, l'absence de la sociothérapie, cinq ans après son démantèlement. Pour la commission, cet outil de réinsertion – qui avait été proposé à Fabrice A., l'assassin d'Adeline – doit être remis en place de manière prioritaire. Le Conseil d'État se doit en revanche d'en améliorer la surveillance et la gouvernance. Pour rappel, le centre de sociothérapie La Pâquerette, installé au 4e étage de Champ-Dollon, avait été vidé de ses occupants en janvier 2014. «Sans sociothérapie, on a affaire à des sorties sèches, regrette le député UDC Thomas Bläsi. On perd un pilier de la réinsertion.»

Absentéisme de 12%

Mais la majeure partie des critiques de la commission, établies notamment suite à l'audition du syndicat des gardiens et au directeur de l'établissement, est liée à Curabilis. Avec un taux d'absentéisme de 12%, les gardiens de cette prison pour détenus dangereux souffrent d'un «manque de soutien et de formation», selon la commission. En effet, celle-ci a été informée que les agents ne sont plus formés à la gestion des troubles psychiatriques, le cursus ayant été annulé faute de participants. «Sans formation spécifique, les agents sont clairement mis en danger», estiment les députés. Par ailleurs, ceux-ci dénoncent le fait que les gardiens soient parfois amenés à intervenir seuls auprès d'un détenu, contrairement à ce que la CEP demandait dans son rapport rendu en avril 2018. Soumis à un important stress, ceux-ci n'ont pas accès à un service psychosocial dédié, regrettent les élus.

Lors de son enquête, la commission a également appris auprès des syndicats que le personnel médical pouvait être amené à intervenir en priorité auprès de détenus lors d'un manque d'effectifs, alors qu'il n'est pas formé pour cela. «La commission demande que cette pratique soit immédiatement abolie», dit le rapport.

La CEP estime également que l'évaluation de la dangerosité des détenus n'est pas adaptée. Lors de leurs auditions, les syndicats ont en effet affirmé qu'il n’existait pas de remontée systématique d’indications «du terrain» quant à la dangerosité d'un détenu, lors de conduites. «On ne demande pas son avis au personnel, on n'utilise pas les compétences des gens sur le terrain, regrette le PDC Bertrand Buchs. Dans l'affaire Adeline, le détenu avait déjà montré des signes de dangerosité deux jours avant la sortie, qui n'étaient pas remontés à la hiérarchie.»

Élus inquiets

Forte de ces constats, la commission estime que le Conseil d'État n'a pas mis en œuvre toutes ses recommandations et a caché la réalité du terrain aux députés dans son rapport, rendu à l'automne 2018. «Il n'a pas mis en place toutes les mesures pour éviter les risques», regrette l'UDC Thomas Bläsi, rejoint par le PDC Bertrand Buchs. «Ces conclusions nous inquiètent. M. Poggia nous a confirmé qu'il restait des choses à faire. Le risque qu'un épisode tel que celui d'Adeline se répète à Curabilis existe.»

Le texte de l'Exécutif a ainsi été refusé à l'unanimité par les membres de la commission. Cette décision sera discutée par le Grand Conseil lors de sa prochaine séance plénière.

Développement suit.