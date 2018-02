Née de Solar Impulse, une société s'installe en Valais

L'avion du futur va-t-il se développer en Valais? C'est du moins ce qu'annonce mardi Le Nouvelliste sur son site internet. En effet, le quotidien valaisan annonce l'implantation de la société H55 à Sion. Issue de Solar Impulse, elle sera présidée et dirigée par André Borschberg, lui-même pilote avec Bertrand Piccard, de l'avion solaire qui a fait le tour du monde. But: construire des avions électriques.

Pour ce faire, H55, qui dispose de 5 millions de francs, a déjà levé les fonds nécessaires auprès d'une société américaine de la Silicon Valley, NanoDimension, explique le journal. Une société dans laquelle l'ancien patron de l'EPFL Patrick Aebischer est entré.

I am very happy to announce that @H55aEro just signed a first financing round with Nanodimension, a silicon Valley based VC firm which gives us the mean to bring our #electric #propulsion #technologies to the #aviation industry https://t.co/0tuhcnYZNM pic.twitter.com/8w8kfDfjmi