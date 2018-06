Neuchâtel veut réduire le recours à l'aide sociale

Neuchâtel Dans le cadre d'une amnistie transversale, relative tant au travail au noir qu'aux impôts ou encore à l'abus des prestations perçues, plus de 4000 personnes ont régularisé leur situation. Plus...

Familles Le canton de Neuchâtel modernise son dispositif de soutien et de protection de l'enfance et de la jeunesse. Il entend dorénavant limiter le recours au placement en institution. Plus...