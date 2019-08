Nombre de listes record en Valais

Les partis politiques valaisans ont déposé 40 listes (pour un total de 236 candidats) pour l'élection au Conseil national de cet automne. C'est sept de plus qu'en 2015 en lien, notamment, avec l'émergence des Verts libéraux, la présence du Rassemblement citoyen valaisan et d'une multiplication des listes.

Avec un total de 236 candidats, jamais le Valais n'avait enregistré un tel intérêt pour l'élection à la Chambre du peuple. L'ancien record datait de 2015 avec 173 intéressés.

La hausse est nette chez les femmes. Leur présence sur les listes a doublé en quatre ans (de 45 à 90 candidates). L'augmentation est moins importante chez les hommes, soit 14%, bien que réelle (de 128 à 146 candidats). Parmi les 40 listes déposées, 18 sont intitulées «jeunes» . Les partis avaient jusqu'à ce lundi midi pour annoncer le nom de leurs poulains.

La fragilité du PDC

La députation valaisanne au Conseil national est actuellement composée de 4 PDC, 2 UDC, 1 PLR et 1 PS. Elue en 2015, la présidente de Grimisuat Géraldine Marchand-Balet (PDC) a choisi de ne pas se représenter après seulement un seul mandat. Ses collègues de parti Thomas Egger, Benjamin Roduit et Philipp Matthias Bregy ne siègent sous la Coupole fédérale que depuis respectivement 26, 18 et cinq mois.

Tous viennent-ensuite en octobre 2015, ils ont été élus en cours de législature, en remplacement de Roberto Schmid, devenu conseiller d'Etat en 2017, du démissionnaire Yannick Buttet (fin 2017) et de Viola Amherd, élue au Conseil fédéral en décembre dernier.

Une situation qui aiguise les appétits au sein des autres groupes politiques, bien décidés à rompre l'hégémonie démocrate-chrétienne au niveau de la représentation valaisanne à Berne.

Le PLR ratisse

Le dépôt des apparentements pour le National est fixé à lundi prochain, 12h00. Le PLR, Avenir Ecologie et les Verts libéraux, nouveau venu sur la scène politique cantonale, ont déjà indiqué leur volonté de faire cause commune.

Enfin, les noms des candidats à l'élection au Conseil des Etats seront connus lundi 26 août midi. Le sénateur Jean-René Fournier (PDC) ne se représentera pas après un bail de douze ans, lui qui préside actuellement la Chambre des cantons. (ats/nxp)