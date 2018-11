Notes de frais: Les municipaux genevois montent au front

Les propositions sont multiples. Pour resserrer le contrôle sur les notes de frais de l’Exécutif en Ville de Genève, chacun a son idée.

La conseillère municipale socialiste Christina Kitsos déposera mardi un projet d’arrêté afin de modifier le règlement relatif au contrôle interne et financier. Elle étend premièrement le champ d’application du système de contrôle interne au Conseil administratif, alors qu’il était jusqu’à présent restreint à «l’administration municipale et aux entités privées ou publiques bénéficiant d’une subvention inscrite au budget de la Ville». Mais cela est-il pertinent alors que le lien hiérarchique décrit à l’article 6 rattache toujours l’audit interne municipal à l’Exécutif? «Je me suis posé la question, indique l’élue. Le problème, c’est de savoir où et à qui le rattacher.» Au Conseil municipal lui-même, comme le suggérait la députée MCG Françoise Sapin dans notre édition de jeudi? «En tant que parlement de milice, il ne peut pas gérer l’organisation du contrôle financier, cela me semble compliqué. Il faudrait une commission de gestion, comme au Grand Conseil.»

La deuxième modification à laquelle Christina Kitsos procède concerne la diffusion des rapports. Si ces derniers ne sont pas publics, elle souhaite qu’ils soient remis, munis du sceau de la confidentialité, à la Commission des finances, «afin qu’elle puisse faire son travail de surveillance de l’administration». Elle figurait initialement dans la liste des récipiendaires, mais cette disposition «a été supprimée par le Conseil d’État en septembre 2013 pour des raisons peu compréhensibles», écrit-elle.

«On n’est pas pingres. On sait qu’il y a des frais inhérents à la fonction, il faut simplement les justifier»

Le groupe Ensemble à Gauche souhaite pour sa part modifier le règlement relatif aux frais professionnels des conseillers administratifs. Il propose de supprimer d’une part l’allocation forfaitaire annuelle de 12'000 francs, ce que la conseillère administrative socialiste Sandrine Salerno suggère également, selon ses interviews données au «Courrier» et à Radio Lac. «Ça va se faire», estime Tobia Schnebli, conseiller municipal EàG, confiant. D’autre part, le groupe veut aussi supprimer le seuil minimum de 30 francs pour le remboursement des frais effectifs. Ce dernier serait remplacé par un plafond de 15'000 francs (plus 5000 pour le maire). «On n’est pas pingres, reprend-il, on sait qu’il y a des frais inhérents à la fonction, il faut simplement les justifier.» Ce que devraient permettre les frais effectifs par rapport au forfait. Enfin, Ensemble à Gauche ajoute un tout nouveau chapitre au règlement, sur l’obligation de reverser à la Ville les revenus d’autres mandats.

Par ailleurs, un groupement de quatre élus hors partis transmet une résolution en forme d’ultimatum visant à ce que le Conseil municipal suspende, dès le 13 novembre à 20 h 30 (soit la deuxième partie de la prochaine séance plénière), «toute entrée en matière sur les propositions du Conseil administratif tant que ce dernier ne se sera pas engagé – publiquement, formellement et solennellement – à respecter scrupuleusement (…) toutes les onze recommandations émises par la Cour des comptes». (24 heures)