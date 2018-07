«Nous voulons harmoniser la pratique du jet-ski»

«La Préfecture de Haute-Savoie ne veut pas rester sur une défaite, alors elle compte sur un accord bilatéral. Mais c’est un problème franco-français! Les Suisses ont leur règlement, nous le nôtre». Patron du Sealac Jet Club basé à Maxilly-sur-Léman, Pascal Guarnieri continue à peu goûter à la volonté d’interdire les jet-skis sur l’ensemble du lac Léman… alors qu’ils sont pour l’heure encore admis sur un périmètre français. Récemment dévoilée par l’Office fédéral des transports, une révision du règlement de la navigation est, en effet, en cours.

Volte-face?

«Je bénéficie du seul plan d’eau autorisé sur le Léman, j’ai signé des accords avec la Préfecture de Haute-Savoie pour cela», rappelle Pascal Guarnieri, qui ne comprend ainsi pas «ce nouveau volte-face». À la décharge de ce professionnel de 55 ans, qui court inlassablement les tribunaux pour préserver ses billes, on a assisté à toute une série de changements dans les lois françaises au cours de ces dernières années. Un arrêté préfectoral a d’abord interdit la pratique du jet-ski en février 1989, avant que la Cour d’appel de Lyon ne la réautorise dès septembre 2014, suite à la demande de Pascal Guarnieri en personne. Il souhaitait alors ouvrir sa base à Maxilly-sur-Léman. Le tribunal administratif de Grenoble a finalement abrogé les deux derniers arrêtés préfectoraux qui interdisaient la pratique de cette activité nautique, l’an dernier.

Favoriser le contrôle

Vainement sollicitée la semaine dernière, la Préfecture de Haute-Savoie vient de nous confirmer sa position anti jet-ski sur le Léman, à l’instar des autorités fédérales. Motivations invoquées? D’abord le désir d’harmoniser la réglementation et le contrôle sur les deux parties du Léman. «Le jet-ski étant déjà interdit en Suisse, l’autorisation en France est incohérente à l’échelle du plan d’eau», nous explique en substance, par e-mail, Anne Martini, du Bureau de la communication interministérielle des services de l’État en Haute-Savoie. Considérées comme des navires de plaisance, les motos nautiques ne peuvent pas être homologuées en Suisse à cause de leurs dimensions réduites. N’étant ainsi pas immatriculables, elles sont prohibées des eaux helvétiques. Et cela depuis des années.

Réduire les nuisances

Autre incohérence à gommer à un échelon plus large, selon la Préfecture de Haute-Savoie: «La pratique du jet-ski est déjà interdite sur d’autres lacs alpins, notamment tous les autres lacs suisses, italiens et le lac d’Annecy». Évoquant enfin la défense de l’environnement, la Préfecture ambitionne de réduire les nuisances (bruit, pollution) qui perturbent la faune aquatique, mais également les pêcheurs «dont la ressource piscicole reste fragile.» Sans oublier la difficulté à gérer les conflits d’usage entre les conducteurs de jet-ski et les autres utilisateurs du plan d’eau.

Laurence Bézaguet (24 heures)