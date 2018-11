Nouveau succès des Automnales à Genève

Stands de fourrure hors-la-loi

La Ligue Suisse contre l'expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV) va dénoncer pénalement les autorités fédérales et Palexpo SA. En cause, leur passivité face aux «violations répétées» des stands de fourrures des Automnales en matière d'étiquetage.



Cette année encore, la totalité des fourrures contrôlées vendues sur six stands des Automnales ne respectent pas les dispositions légales sur l'étiquetage, relève dimanche la LSCV dans un communiqué. La dénonciation sera faite auprès du Ministère public genevois la semaine prochaine, a indiqué Luc Fournier, président de la LSCV.