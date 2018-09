Nouvel affront pour Pierre Maudet. La commission de contrôle de gestion vient d'accepter une résolution déposée par Ensemble à gauche (EàG). Elle réclame que, durant la durée de l'enquête diligentée par le Ministère public en lien avec le voyage du président du Conseil d'Etat à Abu Dhabi, certaines de ses responsabilités, notamment la police et l'Aéroport, soient confiées à d'autres magistrats. C'est ce qu'indique un communiqué laconique envoyé par la commission et signée par son président, le député PLR Yvan Zweifel. Selon nos sources, seuls les députés PLR se sont opposé à ces demandes. Pour être effectives, ces mesures doivent maintenant être acceptées par le parlement. «Nous allons évidemment demander l'ajout et le traitement en urgence lors du prochain Grand Conseil», explique le député d'EAG Pierre Vanek.

Ce vote est un coup dur pour le président du Conseil d'Etat. Il intervient moins d'une semaine après l'annonce d'une réorganisation du gouvernement suite à la demande de levée d'immunité parlementaire demandée par le Ministère public. Concrètement, Les prérogatives de la présidence du Conseil d'Etat en matière de représentation extérieure du collège, de représentation à l'égard du Grand Conseil, de préparation et de présidence des séances du collège gouvernemental étaient confiées à Antonio Hodgers, les relations institutionnelles entre le pouvoir judiciaire et le département de la sécurité. Pierre Maudet ne conservait que les activités liées aux communes, à la Genève internationale et aux affaires extérieures et économiques). Pierre Maudet restait aussi en charge de la police. (24 heures)