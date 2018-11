Oiseau observé pour la première fois en Suisse romande

Le Pouillot de Pallas? C'est ni plus ni moins un des Graal de tout ornithologue! Pour preuve, il n'a été observé par les spécialiste qu'à deux reprises en Suisse: décembre 2010 à Olten, avril 2015 à Bâle. Cet oiseau de la famille des roitelets est l'un des plus petits d'Europe. Il ne mesure que 9 centimètres et pèse de 5 à 7 grammes.

Donc, le Pouillot de Pallas, qui vient de Sibérie, n'avait jamais été vu en Suisse romande... jusqu'à la semaine dernière, au fond du val Ferret (Valais), où le foehn très fort formait une passerelle infranchissable pour de nombreux passereaux et rapaces migrateurs se dirigeant vers l'Italie.

«Habitant La Fouly, Jacques Cloutier m'a convaincu de monter voir ce phénomène exceptionnel, ce qu'ai j'ai fait vendredi, explique Lionel Maumary, ornithologue lausannois renommé. Avec lui et Tatiana Churzina, nous avons passé en revue des dizaines de Grives musiciennes, Grives mauvis, Rougegorges, Rougequeues noirs, Pipits farlouses, Alouettes des champs, et même deux Alouettes lulus.»

Il nous quitte ce mardi

La patience des trois observateurs a été récompensée lors de leur redescente vers La Fouly. En début d'après-midi, ils s'arrêtent pour un groupe de Roitelets huppés, qui sont quelquefois accompagnés du pouillot sibérien. «Une centaine de mètres plus bas, un oiseau verdâtre minuscule passe en vol devant nous et traverse la route. Je bondis hors de la voiture et repère ce que je crois d'abord être un Pouillot à grands sourcils dans les saules, avant de réaliser qu'il s'agit d'un Pouillot de Pallas», s'extasie Lionel Maumary.

L'ornithologue ajoute que trois autres observateurs alertés ont eu la chance de l'observer également, avant qu'il ne disparaisse vers 15h30. Le foehn, qui a soufflé très fort tout le week-end a bloqué le Pouillot de Pallas et nombre d'autre oiseaux dans le secteur, devrait le retenir quelques jours encore. Mais le vent devait retomber mardi entraînant à coup sûr le départ de cet oiseau rare et donc tant désiré.

Pour en savoir plus sur les migrations d'oiseaux: https://oiseaux.ch/index.php?nav=migrations (24 heures)