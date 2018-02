Papyrus a déjà permis de régulariser 1093 clandestins

Les premiers résultats de l'opération Papyrus ont été présentés mardi par le conseiller d’État Pierre Maudet ainsi que, notamment, Mario Gattiker, secrétaire d’État aux migrations. Depuis février 2017, 1093 personnes ont été régularisées. Ce groupe est constitué de 244 familles, dont 374 adultes et 412 enfants, 8 couples sans enfants et 291 célibataires.

Le dispositif mis en place en coordination avec la Confédération, des syndicats et le Collectif de soutien aux sans-papiers continuera à déployer ses effets jusqu'à la fin de l'année. Au final, ce sont 2000 à 2500 personnes séjournant illégalement à Genève - mais financièrement indépendantes et sans passé judiciaire - qui devraient obtenir des papiers. Selon les données fournies par les associations, les principaux pays de provenance sont l'Amérique latine (42%), le Kosovo et l'ex-Yougoslavie (19%) ainsi que les Philippines (16%).

Un double objectif

L'opération Papyrus est un projet pilote genevois qui cible deux objectifs: assainir les secteurs économiques particulièrement touchés par le travail au noir (sans provoquer d'appel d'air), comme l'économie domestique, et accorder un permis de séjour à une population précise de sans-papiers répondant à des critères stricts. Notamment une durée de séjour de cinq ans pour les familles et de dix ans pour les célibataires.

Parallèlement à la régularisation proprement dite, des mesures d'accompagnement ont été prises. Les contrôles menés par l'Office cantonal de l'inspection des relations du travail (OCIRT) ont porté sur 552 dossiers, dont 72% relevaient de l'économie domestique. Là également, la satisfaction est de mise puisque sur les 395 dossiers d'employés de maison, 16% seulement présentaient des infractions en matière de conditions de travail ou d'assurances sociales.

Une plate-forme Internet

Ces contrôles concernaient toutefois par définition des bons cas. Un nouvel outil, une bourse à l'emploi, est donc mis à disposition des employeurs potentiels de l'économie domestique et de la main-d’œuvre potentielle de ce secteur, y compris indigène. Il s'agit d'une plate-forme Internet, baptisée Ménage-Emploi, gérée par Pro, une entreprise sociale privée.

Mardi, Pierre Maudet a reconnu que s'il y avait un élément de son bilan dont il était fier, c'était Papyrus. «Dans un climat national chahuté en matière d'immigration, nous avons pu donner un signal positif, a-t-il déclaré. Papyrus, c'est aussi la levée de l'hypocrisie en matière de sans-papiers.»

