Paris gèle les fonds français de Hani Ramadan

Le Ministère français de l’intérieur et celui des finances ont pris conjointement, le 15 juin, la décision de geler les fonds que possèdent en France dix-sept personnes suspectées d’être liées au terrorisme, révèle le mensuel «Lyon Capitale» en citant le «Journal officiel». Parmi elles figurent un Genevois, le prédicateur musulman Hani Ramadan.

Il s’agit d’un arrêté pris en fonction de l’article L 562-2 du Code monétaire et financier, ainsi libellé: «Le ministre chargé de l’Économie et le ministre de l’Intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques: qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales (…) qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent.» Un second alinéa prévoit le même mécanisme pour les personnes morales détenues par les personnes évoquées ci-dessus.

Il s’agit donc d’une décision administrative et non pas d’une mesure de justice pénale. À notre connaissance, aucune procédure pénale n’est diligentée en France contre Hani Ramadan; d’ailleurs, les autorités suisses et genevoises n’ont reçu aucune demande d’entraide.

Régulièrement modifié par ordonnance, cet article est particulièrement mis en œuvre depuis la vague d’attentats qui a frappé la France. Depuis le début de cette année, les Ministères de l’intérieur et des finances ont signé 74 arrêtés sur la base l’article L 562-2. Parmi les dix-sept suspects concernés par les gels de fonds ordonnés vendredi dernier figurent deux terroristes d’un certain calibre: K.R. et A.S.-M., dit «Ali le Coiffeur». Le premier est un Brésilien converti à l’islam sous le prénom de Hakim et établi à Terrassa, en banlieue de Barcelone, un des principaux centres du djihadisme en Europe. Il a été condamné le 10 avril par la Cour nationale espagnole à huit ans de prison pour appartenance à l’organisation terroriste «Fraternité islamique – Groupe pour la prédication du djihad». À son domicile catalan, du matériel de propagande en faveur de Daech et d’Al-Qaida avait été saisi. K.R. fut arrêté en 2014 en Bulgarie, à la frontière avec la Turquie; il s’apprêtait à combattre en Syrie pour Daech.

«Ali le Coiffeur», Espagnol lui aussi converti à l’islam, faisait également partie en Catalogne de la «Fraternité islamique – Groupe pour la prédication du djihad». Arrêté avec dix autres suspects le 8 avril 2015 lors d’une vaste opération organisée par la police catalane, il est actuellement accusé, avec son groupe, d’avoir projeté une série d’attentats à Barcelone. «Ali le Coiffeur» est aussi suspecté d’une tentative d’attentat contre une librairie juive de Barcelone en avril 2015.

Les suspects dont les avoirs en France ont été gelés présentent tous un parcours pénal. Sauf un, Hani Ramadan, qui n’a fait et ne fait, à notre connaissance, l’objet d’aucune poursuite pénale. Dès lors, pourquoi figure-t-il dans cette liste d’arrêtés? La réponse est d’autant plus malaisée qu’il s’agit d’une mesure administrative qui n’a pas à être documentée aussi rigoureusement qu’une procédure pénale.

Cette disposition du Code monétaire et financier fait partie de l’arsenal juridique adopté par la France après la vague d’attentats. Elle vise sans doute à assécher en amont les fonds destinés au terrorisme. Il semble donc que de simples soupçons suffisent à la mettre en route. Ce qui ne serait pas le cas avec une action en justice.

«Mesure inutile et vide»

À «20 minutes», Hani Ramadan rappelle qu’il s’est toujours opposé au terrorisme et qualifie l’arrêté français de «mesure inutile et vide» puisqu’il n’a aucun avoir en France. Il ne fera donc pas recours contre elle, sauf si les deux ministères la renouvellent dans six mois.

En l’absence de procédure pénale, il est donc impossible de savoir pour quelle raison le gouvernement français a placé Hani Ramadan dans cette volée d’arrêtés. Si les Ministères de l’intérieur et des finances disposent d’éléments concernant une éventuelle implication du Genevois dans l’aide au terrorisme, la moindre des choses serait d’en avertir les autorités suisses et genevoises.

Si ces ministères ne possèdent pas ces éléments, alors pourquoi avoir bloqué des fonds que Hani Ramadan, apparemment, ne détient pas en France? À ce stade, on ne peut que hasarder de prudentes hypothèses. Celle-ci par exemple: en prenant cette décision, les autorités françaises n’adresseraient-elles pas un signe au prédicateur musulman pour qu’il modère sur les réseaux sociaux la très active défense de son frère Tariq, qui doit répondre en France de graves accusations de viols? En tout cas, Paris ferait bien de se montrer plus explicite.

Collaboration: Fedele Mendicino et Benjamin Keller (24 heures)