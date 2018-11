Perquisition au siège de Manotel: l’affaire Maudet touche un groupe privé

Effervescence au siège de Manotel à Genève. Les deux premiers procureurs Yves Bertossa et Stéphane Grodecki ont perquisitionné jeudi après-midi les bureaux du groupe hôtelier dans le quartier de la gare, a appris la «Tribune de Genève». Cette perquisition est confirmée par Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire, sans autres commentaires. C’est un volet de plus qui s’ouvre dans la procédure pénale pour acceptation d’un avantage visant le conseiller d’État Pierre Maudet à la suite de son voyage à Abu Dhabi en novembre 2015.

Un don de 100 000 fr.

Selon notre enquête, le groupe Manotel a versé ces dernières années environ 100 000 francs au total à deux associations pilotées par Pierre Maudet. Les dons ne sont pas plafonnés à Genève, mais un tel montant sort de l’ordinaire.

La première est l’association de soutien à Pierre Maudet, dont il a caché l’existence aux instances du Parti libéral-radical (PLR) pendant six ans, jusqu’à sa dissolution cet été, comme nous l’avons révélé le 13 octobre dernier. La seconde, le Cercle Fazy-Favon, a gardé le trésor de guerre des radicaux, dans le dos des libéraux. Ce secret de famille découvert récemment suscite bien des remous à l’interne (lire ci-contre).

Manotel ne figure pas dans la liste des donateurs officiels du PLR dans les comptes allant de 2013 à 2017, que nous avons épluchés. Pourquoi la société a-t-elle donc préféré financer des associations parallèles au PLR? Il faut savoir qu’en matière de financement politique à Genève, seuls les partis sont soumis à la règle de la transparence. «N’importe qui peut financer une campagne de votation ou d’élection sans rien déclarer, sauf s’il dépose une prise de position ou une liste de candidats», rappelle Patrick Ascheri, chef du Service des votations et élections, sans se prononcer sur le cas de figure.

Interrogé sur ces dons, le directeur du groupe Manotel, Paul Muller, ne tient pas à s’exprimer sur le sujet, mais remarque qu’à Genève, «on ferait mieux de s’intéresser à la fiscalité des entreprises».

En tant qu’ancien chef du Département l’économie, Pierre Maudet connaît les responsables de Manotel. Le magistrat a conduit officiellement une délégation économique à Abu Dhabi en mai 2015, dont a fait partie Paul Muller, directeur du groupe hôtelier et à l’époque président de la Fondation Genève Tourisme. Au programme notamment: la visite d’une école suisse en devenir, «pilotée par le Genevois Omar Danial, actionnaire du groupe Manotel», relatait en juillet et août 2015 le bulletin d’information de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève.

Ce multimillionnaire est par ailleurs proche de l’entourage libano-genevois de Pierre Maudet. À savoir Magid Khoury, président de Capvest Advisors, société active dans l’immobilier et liée à Renovis, petite entreprise de rénovation dirigée par Antoine Daher, ami du magistrat. Magid Khoury et Antoine Daher ont mis sur pied le second séjour de Pierre Maudet aux Émirats, réalisé six mois plus tard et actuellement au cœur de l’affaire judiciaire portant sur l’acceptation d’un avantage.

C’est dans l’un des hôtels du groupe, un quatre-étoiles aux Pâquis, que Pierre Maudet a choisi de célébrer ses 40 ans. En campagne électorale pour son maintien au Conseil d’État, il a invité des candidats à la députation, des députés, des représentants des communes, des journalistes, la commandante de la police ou encore le procureur général. Cette soirée musicale a réuni plus de deux cents personnes. Combien a-t-elle coûté et qui a payé?

Capvest est aussi donateur

Pierre Maudet répond à une des questions par l’intermédiaire de ses avocats, Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz. «Paul Muller, patron de Manotel, est un soutien de longue date», indiquent-ils. Ils ajoutent: «Dans le cadre de la campagne de ce printemps, plutôt qu’un don en espèces, Paul Muller a pris en charge un apéritif de campagne dans un de ses établissements, le N’vY, qui a eu lieu le 6 mars, jour de l’anniversaire de M. Maudet. C’est à cette occasion que le magistrat a lancé sa campagne au Conseil d’État, en présence de ses colistiers, de nombreux élus, principalement PLR et PDC, et de quelques connaissances et proches, dont M. François Longchamp, qui a prononcé le discours.»

Dans le dossier tentaculaire du voyage à Abu Dhabi, ce nouveau volet Manotel présente des similitudes avec celui de l’immobilier. Capvest Advisors, a-t-on appris récemment, figure avec Renovis parmi les donateurs de l’association de soutien à Pierre Maudet. Concernant le don de Capvest Advisors, Magid Khoury, qui s’exprime dans la presse pour la première fois, indique «qu’il a uniquement été effectué afin de soutenir l’action de Pierre Maudet sur la base de convictions partagées en faveur de son action et de son engagement pour une politique économique dynamique pour notre canton». Antoine Daher n’a quant à lui pas répondu à notre demande.

Pour rappel, l’association de soutien à Pierre Maudet a financé il y a quelques mois un sondage pour le compte du magistrat. Quelque 35 000 francs ont été recueillis notamment par Antoine Daher. Le Ministère public investigue sur le sujet. Par ailleurs, une dénonciation adressée au Parquet affirme qu’Antoine Daher aurait réglé tout ou partie des frais d’une autre fête d’anniversaire pour les 40 ans de Pierre Maudet, organisée le 3 mars dernier à L’Escobar, un petit bar des Grottes.

Ambiance lourde au sein des instances du PLR

La découverte du Cercle Fazy-Favon passe mal au PLR.Le sujet a été évoqué lors du caucus du 29 octobre, auquel Pierre Maudet a participé. Face aux questions, il a préféré laisser les autres membres du cercle s’exprimer devant le comité directeur réuni le lendemain. Le 30 octobre, Hugues Hiltpold et Patrick Malek-Asghar ont donc affronté une vingtaine de leurs collègues de parti. Ils ont apporté des explications et se sont finalement excusés, après avoir livré les pièces comptables à la direction. À qui a profité cet argent? Selon nos informations, Pierre Maudet est celui qui a le plus bénéficié du Cercle Fazy-Favon, en finançant par ce biais sa première campagne électorale au Conseil d’État, en 2012. Mais aussi, en partie, la votation en faveur de la nouvelle Loi sur la police, en 2015. Une bataille clé pour lui, remportée à 54 voix près. Aujourd’hui, il reste un peu plus de 100 000 francs sur ce compte. Qu’en faire?

Un proche de Pierre Maudet, le conseiller municipal Simon Brandt, a proposé de le verser au PLR Ville de Genève, qu’il préside, en s’appuyant sur une décision unanime de son comité et du groupe municipal. De ce fait, l’argent pourrait servir en partie au financement de sa prochaine campagne électorale au Conseil administratif. Réaction ferme d’Alexandre de Senarclens, président du PLR cantonal, qui, avec d’autres, a souhaité voir revenir cet argent dans le pot commun cantonal. Mais pas à n’importe quel prix. Avant toute décision, la direction du PLR est chargée de s’assurer de la provenance des fonds, afin de respecter les obligations légales, dans un contexte particulièrement sensible. Alexandre de Senarclens ne s’étale pas sur le sujet. «Le PLR analyse la comptabilité et la situation juridique en lien avec ce cercle et déterminera s’il acceptera un don de sa part», confirme-t-il. Autant dire que l’atmosphère devient pesante au sein de la famille libérale-radicale. Un autre interlocuteur en témoigne: «Il y a une lassitude certaine au comité directeur par rapport à l’enchaînement des révélations sur les agissements de Pierre Maudet. Il ne reconnaît des éléments que quand il est acculé. Du coup, tout le monde se demande ce qui va encore sortir.» (24 heures)