Photographiez le giratoire le plus moche et gagnez un vélo électrique

Cliquer sur «parcourir» pour déposer vos photos de giratoires.

Partagez vos images avec nous du 23 septembre au 7 octobre. Nos lecteurs pourront ensuite voter pour le giratoire le plus moche du 8 au 22 octobre. Un jury votera lui aussi de son côté pour élire le plus laid. Les deux gagnants, celui du prix du public et celui du prix du jury, remporteront chacun un vélo électrique. Le podium des deux catégories remporteront un abonnement d'un an au titre de leur choix (24heures, Tribune de Genève ou Le Matin Dimanche).