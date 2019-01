Pierre Maudet: «J'ai été élu pour me battre, pas pour me faire abattre»

Le parlement genevois a encore augmenté la pression sur Pierre Maudet en adoptant, ce vendredi, une résolution lui demandant «de tirer immédiatement les conséquences qui s'imposent de la situation et de se retirer du Conseil d'Etat genevois». Acceptée par 66 voix contre 8 non et 15 abstentions, la résolution n'a toutefois par ébranlé la détermination du conseiller d'État genevois.

Les critiques pleuvent

De toutes parts, les critiques ont plu sur l'élu PLR qui, lui n'en a cure. «Jamais je ne céderai à une pression politique, médiatique ou économique, a-t-il déclaré peu avant le vote. Je ne démissionnerai pas.»

Formellement, le parlement ne peut certes destituer un conseiller d'État, mais sa prise de position politique démontre un peu plus l'isolement de Pierre Maudet au niveau institutionnel. Réagissant au vote, l'élu PLR n'a pas mâché ses mots. «J'ai été élu pour me battre, pas pour me faire abattre», a-t-il martelé. Il a égratigné au passage des députés, les accusant de ne pas respecter la présomption d'innocence et le droit d'être entendu, puisqu'il n'a pas été auditionné en commission sur la résolution.

«Jamais je ne céderai à une pression politique, médiatique ou économique»

Le vote intervient deux jours après une séance du Conseil d'État au cours de laquelle l'élu PLR s'est vu retirer de nouvelles prérogatives. Dès le 1er février, il ne sera plus en charge que du Développement économique, un département particulièrement réduit. Pierre Maudet s'est opposé en vain à cette répartition, votée par ses six collègues, y compris sa camarade de parti Nathalie Fontanet.

Devant le Grand Conseil ce vendredi, le conseiller d'État a estimé que cette répartition crée un «déséquilibre, qui sera source de problèmes pour la République». (24 heures)