Benoît Genecand sort du bois. À dix jours d’une assemblée générale du PLR genevois, le conseiller national appelle, à titre personnel, à la démission de Pierre Maudet. Interview.

Benoît Genecand, le PLR est en crise. Que faire?

Il est temps de clarifier la situation. Dès août, et je l’ai répété à chaque comité directeur, j’ai dit à Pierre Maudet que je ne voyais pas comment il pourrait rester au pouvoir sans assumer ses responsabilités dans l’affaire qui le frappe. Pour diriger, il faut être crédible et que les gens vous écoutent. Au fil des semaines, il a perdu une grande partie de sa crédibilité. Sa position n’est bonne ni pour lui, ni pour le parti, ni pour le Canton. Pierre Maudet doit démissionner.

Pourquoi parler aujourd’hui?

Mardi, on posait enfin la question de son départ, mais vendredi, volte-face suite à l’appel interne lancé pour organiser une assemblée générale. La stratégie de la présidence, qui visait à laisser le temps à Pierre Maudet pour préparer sa démission afin de ne pas déchirer le parti, a échoué. Mais on ne peut plus mettre la poussière sous le tapis, car sur le fond rien n’a changé. L’affaire va continuer, Pierre Maudet va devoir démissionner.

Si le comité a plié, c’est aussi que Pierre Maudet compte de nombreux partisans…

Il y a un problème d’appréciation des faits. Pierre Maudet s’est convaincu et a convaincu ses partisans que si le chef était menacé, c’était de la faute de la Justice, de la presse, de la police, des institutions. Le résultat, c’est qu’on se retrouve avec une personne qui n’assume pas ses responsabilités, affaiblit les institutions en s’obstinant à rester en place et en attaque la légitimité. Pour un représentant du PLR, dont l’histoire est liée aux institutions, c’est assez singulier.

Vous ne craignez pas de vous faire beaucoup d’ennemis?

Vous craignez que je ne sois pas réélu? À Berne, Petra Gössi a dit ce qu’il fallait. Elle tremble encore à l’idée qu’un candidat avec un explosif de ce calibre dans la poche, ait osé se présenter au Conseil fédéral. Mais à Genève, personne ne bouge et c’est un gros problème pour le parti, qui se retrouve détenteur du douteux privilège d’avoir le premier magistrat de l’histoire genevoise à rester en fonction alors qu’il est mis en prévention. Il y a peut-être un risque à parler, si c’est le cas je l’assume.

Parmi les reproches faits au magistrat, lequel est vraiment déterminant selon vous?

Le voyage public, maquillé en voyage privé en ayant en poche la lettre officielle d’invitation du Sheikh, est une faute grave, qui justifie en soi sa démission. Son mensonge, organisé sur deux ans, justifie aussi sa démission. Son absence totale de considération envers le PLR lorsqu’il s’est présenté à la course au Conseil fédéral en ayant cette affaire pendante est un motif de démission. Si on ajoute ses anniversaires à l’Escobar et dans un Manotel où celui qui invite ne paye pas tout, la coupe déborde. Ces comportements indiquent une relation problématique avec l’argent et ne sont pas compatibles avec l’exercice du pouvoir.

Pour certains, ces fautes reconnues ne ternissent pas son bilan…

… qui est globalement positif, mais assez mitigé sur le deal de rue… C’est l’excuse de l’homme providentiel, du «Too big to fail» qu’on nous ressert. On a vu le résultat pour le contribuable. Et puis comme pour le cas de Guillaume Barazzone, c’est rater l’essentiel. Empocher un voyage de trois jours, valant le montant du revenu annuel de bien des salariés ordinaires ou claquer 17 000 francs en téléphone, c’est incompréhensible pour les gens normaux. Ce week-end, on a renforcé à juste titre le contrôle des fraudes aux assurances. Il serait insoutenable de se taire quand des responsables politiques font n’importe quoi. Pour eux, s’excuser suffirait pour être blanchi? Non. Géraldine Savary l’a bien compris.

Vous en voulez à Pierre Maudet?

J’ai soutenu la candidature de Pierre Maudet au Conseil fédéral et j’ai critiqué celle d’Isabelle Moret. Je suis déçu. mais il n’y a pas de vengeance. Tôt ou tard, il va devoir démissionner. Mais les membres du PLR méritent de voir que quelqu’un au sein du parti a publiquement pris position pour demander son départ avant qu’il n’y soit forcé. Le 6 décembre, le PLR genevois va parler de l’affaire. Votre pronostic? Tout est ouvert. Il peut être soutenu, mollement soutenu, mollement désavoué ou désavoué. Quel que soit le verdict, il est peu probable qu’il parte à ce moment-là. Le parti va continuer de souffrir, c’est un fait. Mais qu’au moins les tenants d’une position claire et critique s’expriment maintenant au lieu de laisser le champ libre à ceux de Pierre Maudet.

(24 heures)