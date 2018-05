«Pierre Maudet doit lever tous les doutes»

C’est devenu un problème politique. L’affaire du voyage luxueux deà Abu Dhabi, effectué en 2015, suscite le malaise au sein même du Conseil d’État et fait bondir des présidents de partis qui réclament des explications au chef de la Sécurité et de l’Économie concernant le paiement du séjour. Ses propos contradictoires et flous depuis plusieurs jours surprennent. Et à la suite de nos révélations, mardi, sur l’existence d’une enquête pénale (lire en encadré), certains ne comprennent pas pourquoi le magistrat a omis d’en parler.

Pierre Maudet n’a pas informé tous ses collègues de cette procédure ouverte contre inconnu. Selon nos informations. Autant dire que la séance gouvernementale de ce mercredi, consacrée à la répartition des départements, se complique et risque d’être tendue. Le président François Longchamp, lui, avait été informé, a-t-on appris. Pierre Maudet lui avait remis «tous les documents écrits» relatifs à la demande de renseignements du Ministère public, «à réception de ceux-ci, soit le 8 novembre 2017», selon la cheffe de communication du département présidentiel. «Il l’a également, par la suite, nanti des réponses écrites apportées, et ce simultanément à leur envoi. Dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’était ni n’a été ouverte contre lui, le président en a pris acte et a prié M. Pierre Maudet de l’informer des éventuelles suites, si suite il y avait.»

Le volet pénal du dossier, Pierre Maudet n’en a pas fait mention lundi devant la Commission de contrôle de gestion, qui l’a entendu à sa demande. Et c’est bien ce qui fâche Bertrand Buchs, président du PDC. «Pourquoi n’a-t-il pas dit aux députés qu’une procédure était ouverte et qu’il avait dû fournir des renseignements? Il vaut mieux livrer tout de suite les choses plutôt qu’on les apprenne par petits bouts. J’attends qu’il mette tout sur la table.» Le magistrat a reconnu s’être fait payer en partie son voyage par un ami d’un ami. Et comme il n’a pas pu régler la facture, il assure avoir reversé une certaine somme à de bonnes œuvres. Pas suffisant pour le président des Verts, Nicolas Walder, qui espère que «Pierre Maudet lève rapidement tous les doutes pour rassurer les politiques et la population».

«Même s’il dit qu’il était de bonne foi et s’est fait piéger, il faut que l’on sache qui a payé»

Plus ferme, Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste, réagit: «Même s’il dit qu’il était de bonne foi et s’est fait piéger, il faut que l’on sache qui a payé. Ce n’est pas parce que cet avantage n’a pas influencé le magistrat et son directeur de cabinet que la démarche ne relève pas d’une intention d’influencer.»

Sur l’ensemble des présidents de partis consultés, seul le PLR Alexandre de Senarclens prend la défense de Pierre Maudet. «Il a été transparent sur ce voyage. Il a demandé à être entendu par la Commission de contrôle de gestion et a répondu aux questions des médias. Dans un sens, il est positif que le Ministère public mène son enquête, ce qui permettra de lever tout soupçon.»

Dans le microcosme politique, il se murmure que la présidence assurée jusqu’ici à Pierre Maudet pourrait être remise en cause. (24 heures)