Pierre Maudet ne devrait pas honorer la convocation de son parti

Le comité directeur du PLR Suisse a décidé ce lundi de convoquer Pierre Maudet. Le président de la section genevoise du parti Alexandre de Senarclens est lui aussi prié de se rendre à Berne. Une décision qui fait suite à la volonté du PLR Genève de ne pas prendre position sur le voyage à Abu Dhabi de son élu. «Une nouvelle séance du Comité directeur aura lieu mercredi, confirme Petra Gössi, présidente du Parti libéral-radical. Nous avons convoqué le conseiller d’Etat Pierre Maudet et convié Alexandre de Senarclens pour les entendre et discuter avec eux.» Une telle convocation d’un magistrat en fonction est peu courante. Aussi peu courante que l'est une affaire d’une telle ampleur, estime Petra Gössi.

Toutefois, selon nos informations, Pierre Maudet n'honorera pas cette convocation. Il restera à Genève pour la séance hebdomadaire du Conseil d'Etat, qui se tient le matin. Le ministre préférerait attendre la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire voulue par ses soutiens avant d'envisager participer à une séance avec le PLR Suisse concernant ses ennuis. Cette AG doit se tenir dans les prochains jours.

Contacté dans l'après-midi, Alexandre de Senarclens indiquait pour sa part être prêt à se rendre à Berne. «Il est normal que nous ayons des échanges avec le PLR fédéral et qu’il souhaite faire passer son message», expliquait le président de la section genevoise. Pour ce dernier, sa venue serait «annexe. Le comité directeur veut surtout entendre Pierre Maudet sur ce dossier». Alexandre de Senarclens précise par ailleurs que le PLR Suisse a annulé son assemblée des délégués qui devait se tenir à Genève le 12 janvier prochain, confirmant une information du site letemps.ch. Une mesure à l’allure de punition pour la gestion, par le parti genevois, de l’affaire Maudet.

La présidente du PLR Suisse avait exprimé sa colère vendredi après la décision du comité directeur de la section genevoise de ne pas statuer sur le sort du ministre poursuivi pour son voyage à Abu Dhabi. Petra Gössi disait attendre du ministre qu’il «prenne ses responsabilités». La conseillère nationale schwytzoise avait déclaré ne pas comprendre «comment on peut mentir de la sorte, comment il peut exercer son devoir dans le gouvernement genevois».

Enfin, en septembre déjà, l’affaire Maudet avait été au programme du parti suisse. Petra Gössi avait réuni les membres genevois du comité directeur, les conseillers nationaux Christian Lüscher et Hugues Hiltpold. Une suite d’articles parus dans la presse alémanique avait poussé le PLR à prendre le dossier en main. La présidente s’était alors déclarée «déçue» par celui que son parti avait présenté l’an passé à la course au Conseil fédéral. (24 heures)