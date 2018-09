Pierre Maudet perd la présidence et la police

Le communiqué est sec comme un coup de trique et le nouveau président du Conseil d’État Antonio Hodgers le lit in extenso. Premier constat: «M. Maudet a donné des informations erronées au Conseil d’État à plusieurs reprises, sous la précédente législature ainsi que l’actuelle. Il en résulte qu’il a violé les règles du Conseil d’État en matière de procédure protocolaire et de non-acceptation de cadeau.»

Deuxième constat: «Dans le souci de préserver les institutions, M. Maudet a annoncé sa décision de renoncer provisoirement à la présidence du gouvernement, rejoignant en cela la préoccupation du collège.» Résultat, les attributions des élus en place sont remaniées: le département présidentiel revient à Antonio Hodgers. La police en son entier passe à Mauro Poggia. Genève Aéroport rejoint le département de Serge dal Busco.

Démission exclue

Factuellement, que reste-t-il à Pierre Maudet? L’office de la détention, celui de la population et des migrations, les affaires militaires, la surveillance des communes, la direction du développement économique ou la Fondation d’aide aux entreprises. De son immense pouvoir ne subsistent que des miettes.

Face à cette dégradation, le magistrat PLR entend-il démissionner? «Ce serait une échappatoire à laquelle je me refuse, dit Pierre Maudet. Je souhaite continuer à contribuer à l’effort collectif et nécessaire pour Genève.» Interrogé en allemand par un confrère alémanique, il développe: «Je suis un combattant. Avec le gouvernement, je veux me battre pour Genève et pour mon honneur. C’est pourquoi je renonce temporairement à la présidence.»

Les autres membres du gouvernement ont-ils, eux, demandé à Pierre Maudet de démissionner? «Cette question ne relève pas des prérogatives du Conseil d’État», répond Antonio Hodgers. Il reconnaît toutefois que la confiance envers leur collègue a été ébranlée. «Le Conseil d’État n’est pas une autorité de sanction qui pourrait punir l’un de ses membres, ajoute-t-il. Ce n’est pas comme cela que cela fonctionne en Suisse.»

Une première salve gentille

C’est la deuxième fois en une semaine que le Conseil d’État réunit la presse dans la foulée de la demande de levée de l’immunité parlementaire demandée par le procureur général à l’encontre de l’élu PLR. La première fois, des mesures légères avaient été ordonnées. Le collège lui avait retiré certaines fonctions ciblées, mais il avait conservé ses titres de président du Conseil d’État et du Département de la sécurité.

Certes Pierre Maudet avait dû céder au vice-président le soin de représenter le gouvernement à l’extérieur ainsi que l’organisation des séances du Conseil d’État, mais il avait conservé presque toutes les commandes de la Sécurité, et notamment celles de la police. Pourquoi durcir le ton une semaine après?

«Le Conseil d’État avait préparé ces premières mesures principalement sur la base des dénégations antérieures de M. Maudet, explique Antonio Hodgers. La nouvelle version qu’il nous a livrée le matin même puis son témoignage à Léman Bleu ont changé la donne, mais nous ne voulions pas réagir à chaud sous le coup de l’émotion. Le Conseil d’État assume pleinement le fait d’avoir pris une semaine pour se déterminer.»

Parer à toute critique

Questionné, Pierre Maudet assure être totalement en accord avec les décisions prises jeudi. «Je partage les mesures car leur but est de préserver au mieux l’institution, déclare-t-il. Ce qui a toujours été ma ligne de conduite.»

Le conseiller d’État PLR estime donc lui aussi nécessaire de se mettre en retrait. Y compris concernant l’aéroport. «Il n’existe aucun élément pouvant faire penser que M. Maudet a eu une influence dans l’attribution d’un mandat à Dnata, insiste Antonio Hodgers. Mais il faut étendre l’étanchéité jusque-là par gain de paix et pour éviter tout soupçon.» (24 heures)